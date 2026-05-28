Prolećna musaka kojoj niko ne može da odoli: Lagano jelo puno povrća i ukusa koje miriše na domaću kuhinju

Kombinacija mladog krompira, tikvica i sočnog mesa pretvara klasičnu musaku u savršen prolećni ručak

Kada stignu topliji dani, na trpezi sve češće želimo laganija, ali i dalje ukusna domaća jela koja mogu da nahrane celu porodicu. Upravo takva je prolećna musaka — osvežena verzija omiljenog klasika koja spaja mladi krompir, tikvice, šargarepu i mleveno meso u savršeno kremast i mirisan obrok. Idealan je izbor za ručak koji će svi pojesti sa zadovoljstvom.

Za pripremu ove musake potrebni su: mladi krompir, dve tikvice, crni luk, šargarepa, mleveno meso po izboru, jaja, kisela pavlaka i začini. Povrće se seče na tanke kolutove kako bi se ravnomerno ispeklo, dok se meso kratko proprži sa lukom i začinima kako bi dobilo pun ukus. Upravo taj spoj svežeg povrća i sočnog fila daje ovom jelu posebnu lakoću.

Musaka se ređa slojevito — red krompira, pa tikvice, zatim meso i malo rendane šargarepe, sve dok se sastojci ne potroše. Na kraju se preliva smesom od jaja i pavlake koja tokom pečenja stvara zlatnu, mekanu koricu kojoj je teško odoleti. Miris koji se širi kuhinjom dok se peče vraća u detinjstvo i podseća na nedeljne porodične ručkove.

Ono što ovu verziju musake čini posebnom jeste njena sočnost. Tikvice tokom pečenja puštaju taman dovoljno tečnosti da jelo ostane mekano i kremasto, dok mladi krompir daje puninu bez težine koju često imaju klasične musake. Po želji možete dodati i malo sira preko poslednjeg sloja za još bogatiji ukus i hrskavu koricu.

Kada se izvadi iz rerne i ostavi nekoliko minuta da se stegne, prolećna musaka postaje savršen spoj domaće kuhinje i sezonskih namirnica. Služi se uz kiselo mleko ili svežu salatu, a dobra vest je da je jednako ukusna i sutradan. Jedno je sigurno — svi će tražiti još jednu porciju.

Autor: S.Paunović