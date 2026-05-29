SPREMITE TIKVICE KAO VRHUNSKI KUVAR: Ovo je najbolji način za pripremu omiljenog povrća, a tajna uopšte nije u tiganju ili roštilju!

Tikvice su pristupačne i dostupne u sezoni, posebno ako imate svoju baštu ili poznajete nekoga ko je ima. Ali mnogi i dalje stalno traže savršen način da ih pripremaju kako ne bi postale gnjecave i vodenaste. Traganje je konačno završeno – tajna najboljeg ukusa i teksture leži u pečenju u rerni na veoma visokoj temperaturi!

Ovo povrće je odličan izvor vitamina B i C, kao i kalijuma, koji reguliše rad srca, snižava krvni pritisak i sprečava razne bolesti kardiovaskularnog sistema. Zbog toga ih u mnogim restoranima služe sa korom, jer se upravo u njoj nalazi većina hranljivih supstanci.

Tajna je u jakoj vatri

Najbolji način za pripremanje tikvica je veoma jednostavan: samo treba da pojačate rernu na 230°C. Pečenje na visokoj temperaturi, za razliku od dinstanja ili pečenja na nižoj temperaturi, pomaže u stvaranju blago porumenele kore na površini koja sprečava da povrće omekša i postane kašasto.

"Tekstura koju dobijete na višoj temperaturi je mnogo manje vodenasta, a ukus je primetno složeniji", objašnjava Olivija Roškovski, kuvar i instruktor u Institutu za kulinarsko obrazovanje.

Pošto tikvice sadrže visok procenat vode, jaka vatra omogućava brže isparavanje vlage, što im pomaže da dobiju lepu boju i drastično skraćuje vreme termičke obrade. Te orašaste i slatke note koje se oslobađaju rezultat su hemijske reakcije koja stvara potpuno nove, bogatije molekule ukusa.

Pravilan proces pečenja

Ova metoda funkcioniše bez obzira na to da li sečete tikvice na štapiće, polovine, kolutove ili ih pečete cele. Sve što treba da uradite je da ih isečete u željeni oblik, poprskate sa malo ulja, začinite, stavite na pleh presečenom stranom nadole i pečete dok ne porumene.

U zavisnosti od veličine komada, proces traje od 15 do 35 minuta. Ako pečete kolutove i želite da porumene sa obe strane, okrenite ih na polovini pečenja.

Zlatna pravila za savršen rezultat:

- Zagrejte pleh: Stavite prazan pleh u rernu da se greje zajedno sa njom – to obezbeđuje brže i ravnomernije pečenje.

- Ne pretrpavajte pleh: Ostavite prostora između komada, jer ako ih zbijete, tikvice će se pariti umesto da se peku.

- Soljenje na kraju: Solite tek nakon pečenja. So izvlači vlagu, pa ako ih posolite ranije, postaće gnjecave (osim ako nemate vremena da ih pre pečenja posolite i dobro ocedite).

- Trik za dodatnu hrskavost: Nakon što ih nauljite, umešajte u njih samo jednu kašičicu kukuruznog skroba (gustina) pre nego što ih poređate u pleh.

Autor: D.S.