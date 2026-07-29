Kuvani kukuruz gotov za 15 minuta: Kuvari otkrili jednostavan trik koji čuva sočnost svakog zrna

Tajna savršenog kukuruza nije u dužem kuvanju, već u pripremi pre nego što kukuruz stavite u šerpu.

Kuvani kukuruz nezaobilazan je letnji specijalitet, ali mnogi i dalje veruju da klipove treba kuvati gotovo sat vremena. Iskusni kuvari, međutim, tvrde da to nije potrebno i da se, uz jedan jednostavan trik, kukuruz može pripremiti za svega 10 do 15 minuta, a da pritom ostane sočan, mekan i pun ukusa.

Tajna nije u dužem kuvanju, već u pripremi pre nego što kukuruz stavite u šerpu. Kratko potapanje klipova u slanu vodu pomaže da zrna zadrže vlagu i ravnomerno se skuvaju, pa se vreme kuvanja značajno skraćuje, a kukuruz ostaje sočan i ukusan.

Izaberite svež kukuruz

Prilikom kupovine obratite pažnju na svilaste niti ispod listova. Ako su vlažne i mekane, kukuruz je svež, a zrna će biti sočna. Lagano razmaknite listove i proverite nekoliko zrna – trebalo bi da budu svetložuta, čvrsta i bez tamnih fleka.

Pre kuvanja očistite klipove od listova i svilenih niti. U jednom litru vode rastvorite oko 30 grama soli, pa u taj rastvor potopite kukuruz najmanje tri sata. Tako će zrna upiti dovoljno vlage, što će skratiti vreme kuvanja i pomoći da ostanu sočna i mekana.

Ako imate dovoljno vremena, kukuruz možete da potopite ujutru, a da ga skuvate pred večeru.

Kako skuvati kukuruz za 15 minuta

Potopljene klipove stavite u šerpu sa vrelom, blago posoljenom vodom. Po želji možete dodati lovorov list, nekoliko zrna korijandera ili malo kardamoma kako biste obogatili aromu.

Kada voda provri, smanjite temperaturu, poklopite šerpu i kuvajte kukuruz 10 do 15 minuta. Nema potrebe da voda snažno ključa – klipovi će se ravnomerno skuvati zahvaljujući visokoj temperaturi i pari.

Da biste proverili da li je kukuruz gotov, probodite zrno čačkalicom. Ako lako prolazi kroz njega, kukuruz je skuvan i spreman za serviranje.

Ostavite kukuruz da odmori u vodi

Kada završite kuvanje, nemojte odmah vaditi klipove iz šerpe. Ostavite ih da odstoje nekoliko minuta u toploj vodi u kojoj su se kuvali kako bi zadržali sočnost i upili blagu aromu začina.

Kuvani kukuruz poslužite sa malo putera i soli, a po želji ga možete kratko zapeći na roštilju ili u tiganju kako bi dobio hrskavu koricu i još intenzivniji ukus.

Autor: D.S.