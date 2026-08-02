Najjeftiniji i najbrži doručak: Grčke lepinje za samo 15 minuta, a idu uz sve što poželite

Grčke lepinje za samo 15 minuta osvajaju sve za stolom! Hrskave spolja, mekane iznutra i toliko jednostavne da ćete ih praviti stalno.

Nema ništa lepše od toplog doručka koji se napravi brzo, a cela kuća zamiriše kao da ste se satima trudili. Grčke lepinje su upravo takve – mekane iznutra, hrskave spolja i gotove za samo 15 minuta.

Uz nekoliko običnih sastojaka dobijate obrok koji može da se jede uz sir, jogurt, namaze ili bilo šta što volite.

Najbolji deo je što ne morate da čekate da testo naraste niti da provodite dugo u kuhinji.

Samo umesite, napunite po želji i za kratko vreme imate preukusni doručak koji nestaje sa stola za tren.

Zašto svi obožavaju grčke lepinje

Prvi zalogaj ovih grčkih lepinja odmah otkriva njihovu tajnu – zlatna korica puca pod zubima, dok unutrašnjost ostaje nežna i mekana. Sir i šunka daju im pun ukus, pa je teško zaustaviti se na samo jednoj.

Najukusnije su tek iz tiganja, kada zamirišu puter, testo i nadev. Upravo zato su postale jedan od onih recepata koji se brzo zavole i kojima se ljudi stalno vraćaju.

Ne treba vam mikser, komplikovana priprema ni posebna veština.

Nekoliko sastojaka je dovoljno da napravite doručak koji će obradovati celu porodicu.

Recept za grčke lepinje:

Sastojci:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite lepinje u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Brzi doručak koji se pravi iznova

Ono što ove grčke lepinje čini posebnim jeste to što se lako prilagođavaju. Možete ih napraviti kada vam dolaze gosti, kada želite topao porodični doručak ili kada imate malo namirnica koje želite da iskoristite.

Hrskave spolja, mekane iznutra i spremne za svega nekoliko minuta – baš zato spadaju u one recepte koji se jednom probaju, a onda stalno ponavljaju.

Autor: A.A.