Odlični su protiv upala, ali kašičica kurkume bez prstohvata crnog bibera je bačen novac: Začini protiv upala rade samo u pravom paru

Kašičica kurkume u supi, bez prstohvata crnog bibera, uglavnom prođe kroz telo neiskorišćena. Tu većina nas greši. Začini protiv upala koriste se pogrešno, i to godinama, a u dobroj veri da se radi nešto zdravo. Trik nije u količini, nego u kombinaciji, a ima još jedan koji čeka na kraju teksta.

Zašto kurkuma sama ne radi ono što od nje očekujete

Kurkumin, žuto jedinjenje iz kurkume, veoma se slabo apsorbuje iz creva. Popijete zlatnu boju, a u krvi ostane mrvica.

Piperin iz crnog bibera menja tu računicu jer usporava razgradnju kurkumina u jetri i crevima. U studiji objavljenoj u časopisu „Planta Medica“, istraživanje Šobe i saradnika o uticaju piperina na apsorpciju kurkumina pokazalo je da mali dodatak piperina višestruko podiže nivo kurkumina u krvi zdravih ispitanika.

Koliko bibera ide na kašičicu kurkume?

Na jednu kašičicu kurkume dovoljan je jedan dobar prstohvat sveže mlevenog crnog bibera, oko četvrtine kašičice. Dodajte i kašičicu masti, maslinovog ulja ili pavlake, jer se kurkumin rastvara u masti, ne u vodi.

Suvo ili sveže bilje: greška je birati samo jedno

Sušeno bilje ima gušću koncentraciju antioksidanata po gramu, jer iz njega izađe voda. Sveže bilje čuva vitamin C i deo vitamina B grupe, koji se lako gube sušenjem. Zato u sos za paradajz ide sušeni origano na početku kuvanja, a sveži bosiljak na kraju, kad se skloni sa ringle. Toplota razgrađuje delikatna isparljiva ulja u svežim listovima za par minuta.

Origano je jači od većine voća koje kupujete

Suvi origano, mereno po istoj težini, nosi više antioksidanata nego većina uobičajenog voća i povrća. To ne znači da tri kašičice origana zamenjuju tanjir salate, jer origana pojedete pola grama, a salate 200 grama. Znači da vam prstohvat u prebrancu, u pasulju ili u sosu za sarmu ništa ne kosta, a nosi karvakrol i timol. Mediteranska kombinacija origana, paradajza, sočiva i maslinovog ulja i dalje je najbolje ispitana veza sa nižim nivoom hronične upale.

Ruzmarin, bosiljak i estragon: Tri različita posla u istoj kuhinji

Ruzmarin trpi dugo pečenje i visoku temperaturu, pa mu je mesto ispod krompira u tepsiji i pored mesa. Neki podaci sugerišu da ruzmarin uz obrok može pomoći stabilnijem šećeru u krvi. Bosiljak nosi eugenol i rozmarinsku kiselinu, i najbolje se pokazuje umešan u ricotu ili u domaći vinaigrette. Estragon je najzapostavljeniji, a njegov ukus na anis daje jelu punoću bez dodatne soli, što je važno svima koji paze na pritisak.

Šta ovi začini protiv upala ne mogu

Ne mogu da zamene lek. Ako imate dijabetes, povišen pritisak ili problem sa štitnom žlezdom, obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što povećate količinu kurkume, jer kurkuma može uticati na lekove za razređivanje krvi. Začini rade tiho, u pozadini, kao dopuna obroku, a ne kao terapija.

Trik koji se najviše isplati, a najmanje se koristi

Napravite svoju mešavinu unapred: dve kašike kurkume, pola kašike mlevenog crnog bibera, kašika sušenog origana i kašičica sušenog ruzmarina, sve u staklenu teglicu. Držite je pored soli, ne u dubini plakara. Kada je začin na dohvat ruke, ide u jelo svakog dana, a to je jedina „doza“ koja stvarno radi. Prazna tegla za mesec dana vredi više od skupog suplementa koji stoji neotvoren.

Koji začin kod vas godinama stoji u plakaru neiskorišćen, i zbog čega vam nikako ne ulazi u svakodnevna jela?

Da li kurkuma gubi svojstva kuvanjem?

Kratko kuvanje u masti joj ne šteti, čak pomaže apsorpciju. Duga i visoka temperatura postepeno razgrađuje deo kurkumina.

Koliko kurkume dnevno je dovoljno?

Pola do jedne kašičice dnevno u hrani je uobičajena količina. Veće doze i kapsule proverite sa lekarom.

Da li sušeni origano ima manje antioksidanata od svežeg?

Nema, po gramu ih ima više jer nema vode. Sveži origano zato nosi više vitamina C.

Autor: A.A.