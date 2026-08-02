Ni mleko, ni voda: Samo ovaj sastojak garantuje najmekše palačinke koje ste ikada probali

Otkrijte tajni sastojak koji garantuje najmekše palačinke ikada! Probajte ovaj jednostavan trik već večeras i napravite savršen desert.

Tražite recept za najmekše palačinke koje se tope u ustima? Ne krivite tiganj ili stari recept – problem leži u tečnosti koju koristite.

Većina domaćica slepo prati stare navike, ali profesionalci dodaju jedan sastojak koji testo čini izuzetno laganim. Zaboravite na večitu dilemu mleko ili voda, jer ovaj dodatak menja strukturu testa iz korena.

Trik sa kiselom vodom za vrhunski rezultat

Zamenite mleko ili običnu vodu kiselom vodom. Mehurići gasa podižu smesu i pretvaraju je u vazdušastu teksturu, pa dobijate najmekše palačinke koje se tope u ustima. Ovako pripremljeno testo za palačinke zadržava elastičnost satima nakon pečenja. To ih čini idealnim izborom za doručak, večeru ili brzu užinu.

Recept za najmekše palačinke



Sastojci:

3 šolje brašna

2,5 šolje kisele vode

1 kašika šećera

1 kesica vanilin šećera

1/2 kašičice praška za pecivo

prstohvat soli

1 kašika ulja

Priprema:

Sjedinite suve sastojke, pa postepeno dolivajte kiselu vodu. Mutite mikserom dok ne razbijete sve grudvice i ne dobijete glatku, ređu smesu. Na kraju dodajte kašiku ulja i sve još jednom kratko promešajte.

Zagrejte tiganj na srednju jačinu. Pre prve palačinke premažite dno sa nekoliko kapi ulja. Sipajte kutlaču smese i rasporedite je po celoj površini. Čim ivice dobiju zlatnu boju, okrenite palačinku na drugu stranu.

Saveti za besprekoran rezultat

Kvalitetan tiganj sa nelepljivim dnom rešava pola posla. On osigurava ravnomerno pečenje i sprečava pucanje testa tokom okretanja. Smesa sa kiselom vodom traži brzinu, zato je pecite odmah nakon mućenja dok su mehurići aktivni.

Kisela voda košta malo, a transformiše teksturu testa. Ako želite da impresionirate ukućane ili goste, sledeći put izbacite mleko iz recepta. Probajte ovaj trik i videćete razliku u svakom zalogaju.

Autor: A.A.