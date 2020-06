CRNA GORA IMA 62 MILIONERA! Najveći depozit fizičkog lica iznosi 10,6 miliona evra

U Crnoj Gori, po poslednjim podacima, ima 62 građanina milionera koji na računima u ovdašnjim bankama imaju milion i više evra, rečeno je Pobjedi u Centralnoj banci Crne Gore.

"Prema mesečnim podacima koje su banke dostavile Centralnoj banci na 30. april tekuće godine, u Crnoj Gori ima 62 fizička lica koji imaju depozit u iznosu milion i višeevra. Broj fizičkih lica koji imaju depozit u iznosu milion i više evra je manji za četiri u odnosu na kraj prošle godine", pokazuju podaci Centralne banke.

Najveći depozit fizičkog lica iznosi 10,6 miliona evra.

Zakon sprečava da se saopšti podatak koja osoba ima najveći konto u banci, ali su iz Centralne banke rekli da građanin nije naš državljanin, već stranac nerezident.

Najviše je građana, njih 58, koji na računu imaju od jedan do pet miliona. Troje ima depozit od pet do 10 miliona, a jedno 10 do 20 miliona.

Podsetimo da je na kraju prošle godine bilo 66 milionera, a najveći depozit fizičkog lica iznosio je 17,9 miliona evra. Ni tada se nije radilo o crnogorskom državljaninu nego

strancu. I tada je bilo najviše onih koji imaju od milion do pet miliona 63 fizička lica.

Dva fizička lica imala su depozit od pet do 10 miliona, a jedno od 10 do 20 miliona.

U septembru, takođe, prošle godine depozit veći od milion evra u Crnoj Gori imao je 71 građanin. Najveći iznos depozita pojedinaca tada je iznosio 31,9 miliona.

Devet meseci ranije 77 građana je na računima u domaćim bankama imalo više od milion evra. Najdeblji račun tada je imao građanin na čijem kontu je bilo 50,3 miliona evra.

Ovaj konto tada nije bio vlasništvo stranca nego domaćeg građanina. Tada je depozit u banci u iznosu od milion do pet miliona evra imalo 73 građanina. Jedan građanin od pet do 10 miliona evra, a tri od 10 miliona evra i više.

Napočetku 2018. imali smo 64 milionera, a u oktobru 2017. bilo je 48 milionera a najbogatiji među njima je jedan koji je imao 38,5 miliona evra. Na početku 2017. imali smo 54 milionera a najveći depozit jednog građanina bio je 13,7 miliona evra.

Na kraju 2016. bilo je 54 milionera, a najveći pojedinačni depozit građana u bankarskom sistemu iznosi 13,7 miliona evra.

Podsetimo da poslednji podaci Centralne banke pokazuju da su ukupni depoziti u martu iznosili su 3,36 milijardi evra. Ukupni depoziti stanovništva na kraju marta iznosili su 1,25 milijardi, što je 3,5 odsto manje nego u februaru. Oročeni su činili 40,2 odsto, a depoziti po viđenju 59,7 odsto. Ukupni krediti su bili 2,9 milijardi evra.