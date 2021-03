I DANAS ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ: Potres od 3,5 stepeni pogodio Dalmaciju!

Epicentar je bio na dubini od samo 2 kilometra.

Korisnici EMSC-ove aplikacije u blizini epicentra navode da je zvučalo kao eksplozija ili grmljavina.

Navode da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi.

M3.5 #earthquake (#potres) strikes 27 km N of #Zadar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/WRUvHQX2Mq