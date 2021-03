MANDIĆ ZA PINK: Crna Gora istrajava na pogrešnoj politici čuvajući "antisrpske tekovine" Mila Đukanovića

Istoričar Aleksandar Raković govoreći o tvitu Dritana Abazovića rekao je da smatra da on nije nikakav ekspert za pitanja genocida ili bilo kakva slična pitanja.

- On je to rekao da bi bio na ’liniji’ sa onima koji su ga postavili. Kada uzmemo u obzir koji su stvarni kriterijumi genocida, onda dolazimo do toga da je reč o političkom optuživanju srpskog naroda za događaje u Srebrenici – ocenio je Raković za Pink.

Kako kaže, u Srebrenici su se desili zločini, kakvih je bilo i na drugim područjima koji su bili zahvaćeni ratom.

- Međutim, trebalo je da postoji neki simbol koji bi opravdavao agresiju na Jugoslaviju, Republiku Srpsku, a kasnije na SRJ, odnosno Srbiju i onda su oni našli jedan simbol a to je Srebrenica. Nije to ništa novo što je Abazović rekao, jer smatra da će mu takve izjave davati poziciju koju dugi treba da mu ’proguraju’, jer je njegova stranka u Crnoj Gori marginalna – dodaje on.

Jedan od lidera DF Andrija Mandić podsetio je da u programu koalicije ’’Za budućnost Crne Gore’’ jedna od najvažnijih tačaka bila je radikalan zaokret u spoljnoj politici Crne Gore, kako bi ona kao država uspostavila najbolje moguće odnose sa bratskom Srbijom.

- Mi smo tražili podršku od građana u avgustu prošle godine da napravimo taj radikalni zaokret i da Crna Gora i Srbija budu jedna drugoj najbliže – rekao je Mandić.

- U međuvremenu se desilo da su Crna Gora i Srbija više udaljene nego u vreme režima Mila Đukanovića. Zašto je to tako? Zašto se nije realizovao naš program? – zapitao se on.

Podseća da Srbija, Albanija i Severna Makedonija pronalaze zajednički jezik kako da protok ljudi, roba, kapitala i usluga bude normalan, da se polako uklanjaju granice, ali kako dodaje, Crna Gora istrajava na pogrešnoj politici čuvajući ’’antisrpske tekovine’’ Mila Đukanovića.