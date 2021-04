'PONUDIO SAM DA PLATIM KAZNU, ONI SU KRENULI SA UDARCIMA!' Mladić koji je BRUTALNO PRETUČEN u Mostaru, otkriva kako je došlo do NAPADA

Slaven Blažević, kojeg su u subotu, 10. aprila u 23:03 sati, brutalno pretukla dvojica policajaca u Mostaru ekskluzivno je za Pogled.ba progovori o detaljima i razlozima napada koji je zgrozio cijelu BiH i regiju

- Bio sam kod prijatelja u susednoj zgradi i pešačio prema svojoj zgradi. Na putu prema kući primetio sam da se zaustavlja policijsko vozilo malo dalje od mene i u tom trenutku sam požurio ući u zgradu svestan da sam prekršio meru zabrane kretanja i kako bih izbegao moguću kaznu. No međutim, policajci su me sustigli tačno ispred zgrade. Dalje se na snimci vidi sve što se dogodilo. Ispričao sam se što sam prekšio policijski sat, ponudio da platim kaznu no oni su krenuli s udarcima. Nakon toga odveli su me u policijsku stanicu. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata napominjao da se ne osećam dobro. U policijskoj stanici su napisali prekršajni nalog na kojem je pisalo da sam prekršio pravilo kretanja. U prekršajnom nalogu nigde nisu spomenute povrede, samo piše da sam prekršio kretanje od 21 do 5 sati.Nakon što su napisali prekršajni nalog pustili su me da idem kući peške - ispričao Slaven.

Na pitanje da li je tražio da ga odvezu na CUM zbog nanesenih povreda, Slaven je odgovorio potvrdno.

- Samo su mi rekli da idem kući. Pušten sam da šetam gradom i na taj način opet kršim policijski sat, svestan da me opet može neko zaustaviti i ponovo legitimisati. Nakon toga otišao sam na hitni pregled, sam , jer se nisam osećao dobro. Čak sam, dok sam hodao do kuće, povratio nekoliko puta... - ispričao je Slaven.

- Na CUM-u su evidentirane povrede glave, udarci po telu...

- Mogu samo reći da mi je drago što su pre svega sve zabeležile kamere, jer da nisu, verovatno ništa od ovoga ne bi bilo. Zahvaljujem svim građanima koji su izrazili podršku i nadam se da će ovo otići u pravom smeru.

Slaven je potvrdio da je angažovao i odvokata, odnosno da pokreće privatnu tužbu protiv dvojice policajaca.

