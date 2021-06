BRITANSKA FREGATA STIGLA U CRNU GORU: Ratni brod uplovio u luku Bar

Tokom boravka broda u Luci Bar biće organizovano više bilateralnih aktivnosti, uključujući i proslavu rođendana kraljice Elizabete Druge . Tim povodom, u Crnu Goru će doputovati i britanska državna ministarka za pitanja odbrane Anabel Goldi, koja će imati nekoliko sastanaka sa najvišim državnim zvaničnicima. Fregata "Ričmond“ je deo CSG grupe, udarne borbene grupe nosača aviona.

Very happy to announce that @HMS_Richmond just arrived to Port of Bar and will be visiting Montenegro until 9 June, part of the #CSG21.#CarrierStrikeGroup demonstrates 🇬🇧's enduring commitment to the transatlantic partnership.



Welcome to #Montenegro! 🇲🇪 pic.twitter.com/GZUDx029DX