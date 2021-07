U BiH tek 10 odsto vakcinisanih

Zdravstvene vlasti Bosne i Hercegovine pozvale su stanovnike te zemlje na masovnu vakcinaciju, kako bi zemlja spremnija dočekala četvrti talas korona virusa, budući da je do sada to učinilo tek 10 odsto građana.

"Mi se pripremamo za novi talas. Sada je važno povećati obim vakcinacije, kako bismo taj četvrti talas dočekali sa značajno većim brojem vakcinisanih jer što bude veći njihov broj , sigurno da će i mere najverovatnije biti manje restriktivne", rekao je danas pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez, preneo je Index.hr.

Do sada se u BiH vakcinisalo tek oko 10 odsto stanovništva, što je oko 350.000 ljudi koliko je ljudi živelo u toj zemlji po popisu iz 2013. godine. Vlasti Bosne i Hercegovine, koje su se loše snalazile oko nabavke vakcina, sada očekuju oko dva miliona doza vakcina, kaže Čerkez.

"Ako bude došao najavljeni broj vakcina, oko dva miliona, to bi značilo da bi pored ovih sada deset posto vakcinisanih u BiH imali još najmanje dodatnih 25 do 30 odsto vakcinisanih", rekao je on.

Po njegovim rečima, BiH bi do kraja avgusta tako mogla imati između 35 i 40 procenata vakcinisanih osoba.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH ocenio je da bi se BiH s četvrtim talasom korona virusa mogla suočiti krajem avgusta ili pak tokom septembra.

Kada će se to dogoditi, zavisi od poštovanja epidemioloških mera. Po njemu situacija nije ohrabrujuća.

"Mi smo u svakom slučaju spremni da pratimo situaciju i spremni smo na odgovor u odnosu kakva bude trenutna epidemiološka situacija. Međutim, u većini županija mere nošenja maske ili držanja distance se ne sprovode", rekao je on.

