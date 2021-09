STRAVIČNE SLIKE NAKON POŽARA! Od kovid bolnice ostao SAMO GAREŽ, crn oblak dima i dalje nad gradom - TUŽNO JUTRO U TETOVU (FOTO+VIDEO)

Stravičan požar koji se dogodio prošle noći u Tetovu, kada se zapalila privremena kovid bolnica, odneo je za sobom najmanje 14 života i ostavio tragičan prizor.

Na video snimcima koje su građani postavljali na društvene mreže, moglo se videti da je plamen gotovo besneo, a gust i crn dim kuljao je na sve strane. Tamni oblak primećen je kako se uzdiže u vazduh u blizini glavnog puta u Tetovu.

Potresne slike, nakon požara, takođe stižu iz ovog makedonskog grada. Tek nakon što je vatrena stihija ugašena, može se videti kakve su njene razmere bile. Od privremene kovid bolnice, namenjene za lečenje pacijenata sa teškim oblicima koronavirusa, ostali su samo kostur i garež.

Na terenu je bio veliki broj vatrogasaca koji se borio sa plamenom, a tu se našla i policija, kao i Hitna pomoć. Oko izgorele kovid bolnice okupili su se i građani, ali joj nisu mogli prići, budući da ju je policija ogradila prilaz iz bezbednosnih razloga.

Kako je ranije navedeno, vatra je uništila sve pred sobom, čak i metalne cevi za vodovod, kao i jedno vozilo udaljeno nekoliko metara od bolnice.

Podsećamo, požar, koji je izbio oko 21 sat, je ugašen, a tela žrtava prebačena su u forenzički centar. Takođe, kako su javili ranije mediji, pokrenuta je i istraga.

Ima i povređenih koji su prebačeni u Skoplje.

Požar je gasilo sedam vatrogasnih vozila sa 30 vatrogasaca.

There was an explosion at the Covid-19 hospital in Tetovo, Macedonia. Over 30 people are declared dead according tothe local news, many more fighting for their life. My thoughts & prayers are with the patients & their families & the whole staff at this hospital 🙏 #PrayForTetovo pic.twitter.com/KtH6xIHErC

Na lice mesta, stigao je i ministar zdravlja Makedonije Venko Filipče.

FIlipče je noćas na Tviteru izrazio najdublje saučešće porodicama stradalih.

- Ovo je veoma tužan dan - naveo je Filipče i dodao da je nekoliko pacijenata hitno prebačeno u bolnicu u Skoplju.

Filipče je požar opisao kao "strašnu nesreću", ne navodeći detalje.

Povodom nesreće oglasio se i makedonski premijer Zoran Zaev koji je rekao da je uzrok požara eksplozija i da je u toku istraga.

On je konstatovao da je požar ugašen, ali da su sa njim ugašeni i mnogi životi.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB