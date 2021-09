OVO SU ZLOČINI KOJI SU POTRESLI HRVATSKU! Gušili decu, ubijali bebe stare 2 meseca, bacali mališane u more

Tragedija koja se dogodila u Zagrebu, kada je otac ubio svoje troje dece, šokirala je region, a ovo, nažalost, nije jedini zločin koji je uznemirio Hrvatsku.

Cela Hrvatska ostala je u šoku nakon što je muškarac Harald K. (56) u zagrebačkim Mlinovima u noći na subotu ubio svoje troje dece, pa je sam sebi pokušao da oduzme sebi život. Ipak, preživeo je i završio na lečenju u KBC-u Sestre milosrdnice.

Prema dosadašnjim informacijama, mališane je najverovatnije decu ugušio, a policija pokušava da utvrdi tačne okolnosti nezapamćene tragedije.

Ovo, nažalost, nije prvi monstruozan čin koji je ostavio bez reči Hrvatsku.

U aprilu ove godine, pretučena je devojčica stara svega dve i po godine, a posle četiri dana borbe za život, preminula je u Klaićevoj bolnici.

Šakota o trenutnoj atmosferi oko kluba: Kritika će uvek biti, treba izdržati još 60 utakmica

Roditeljima je određen istražni zatvor, majka optužena za pet, a otac četiri krivična dela. Prema optužnici, njenom starijem bratu koji je imao četiri i po godine i njoj nanosili su fizički i psihički bol.

Sina su često kažnjavali šamaranjem i omalovažavanjem, dok devojčici, koja se tek vratila iz hraniteljske porodice, nisu pružili dodatnu pomoć, te su je kažnjavali prutom i šamarima, ostavljajući je noću samu u dnevnom boravku.

U krvoproliću na Kajzerici ubijeno dete (10)

Šestorostruko ubistvo u Zagrebu u avgustu 2019. godine ostavilo je javnost u šoku. Policija je pronašla ubicu, a prilikom hapšenja, on je izvršio suicid. Ubijena su dva muškarca, tri ženske osobe i jedno dete (10).

Krvoproliće je preživela beba koja nije bila povređena. Tri žene i 10-godišnje dete ubijeni su ispred kuće, telo jednog muškarca pronađeno je u sobi, a drugog u hodniku kuće.

Ugušile trogodišnjaka jastukom i bacile u more

U maju 2017. godine Kiara Pašić i 15-godišnja pomoćnica jastukom su ugušile trogodišnjaka i bacile ga u more, a onda su to pokušale da prikažu kao nestanak, odnosno nesrećan slučaj utapanja mališana.

Majka je prijavila nestanak dečaka, a posle celonoćnog traženja, ujutro je odvela policajce do obale gde se nalazilo telo. Kiari Pašić je potvrđena kazna zatvora u trajanju od 33 godine. Pomagačici je određena mera Vaspitnog zavoda u trajanju od tri godine, a obema su izrečene mere obaveznog psihosocijalnog tretmana.

Sinu prerezao vrat

Još jedan monstruozan čin dogodio se u Istri, tačnije Vodnjanu 2011. godine. Otac (33) je svom petogodišnjem sinu prerezao vrat, a posle toga je i sebi oduzeo život tako što se obesio. Muškarac se tada, inače, lečio na psihijatriji, bio je razveden, a dete je bilo kod njega za vikend.

Ubio pet članova svoje porodiceDamir Voškion u novembru 2007. ubio je svog oca, brata, njegovu ženu i rođake. Mala rođaka je imala sedam godina, a dečačić svega dva meseca. Posle toga je sam otišao u policijsku stanicu i priznao zločin.

Autor: