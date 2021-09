Hrvatski državljani će od decembra moći da putuju u SAD bez viza

SAD ukida vize za hrvatske državljane, i to najkasnije do 1. decembra ove godine.

Sjedinjene Države ukinule su vize za Hrvatsku, rekao je danas premijer Andrej Plenković i za nekoliko dana, nakon tehničkih priprema, državljani Hrvatske u SAD će putovati bez viza.

SAD ukida vize za hrvatske državljane, i to najkasnije do 1. decembra ove godine. To je danas potvrdio i američki ministar unutrašnjih poslova Alehandro Majorkas, a informacija o tome upravo je objavljena na službenim stranicama Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a.

Plenković je rekao da su SAD izuzele Hrvatsku od traženja viza.

- Kad se dovrše tehničke pripreme, hrvatski državljani će moći da putuju u SAD bez vize - rekao je Plenković na konferenciji za novinare nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije.

