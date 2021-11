U NESREĆI U BUGARSKOJ IMA DRŽAVLJANA SRBIJE?! Zaev potvrdio: Video sam listu putnika, preminuo je Srbin iz Preševa!

Među 46 putnika koji su poginuli kada se zapalio autobus u Bugarskoj, najviše je bilo državljana Severne Makedonije, iz raznih krajeva te zemlje, ali i jedan državljanin Srbije iz Preševa, koji je sa verenicom iz Kumanova putovao u Istanbul, izjavio je danas severnomakedonski premijer Zoran Zaev.

Zaev je za bugarsku agenciju Fokus rekao da je među žrtvama i jedan državljanin Belgije, kao i da je sve te podatke video u listi putnika. Prema njegovim rečima, putnici su bili prosečne starosti između 40 i 50 godina, a najmlađa žrtva je 16-godišnja devojčica.

Dodao je i da je sedam preživelih putnika spavalo u zadnjem delu autobusa, a kada je došlo do nesreće oni su probili prozor, iskočili iz autobusa i tako se spasli.

"Makedonski ministar unutrašnjih poslova obavestio me je da je kompanija Besa trans, čiji je autobus, turistička kompanija i da je autobus putovao na liniji Istanbul-Sofija-Skoplje", rekao je Zaev.

VIA @Quicktake: At least 45 people were killed in a bus crash in #Bulgaria early Tuesday.The cause of the crash was not immediately confirmed but it appears the bus hit a highway guard rail, crashed and caught fire https://t.co/wM7Rg9MXY1 pic.twitter.com/XlLffnEiRM