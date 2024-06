Ša ima listu pravila za svadbu! Ove situacije neće tolerisati između Mione i Stanislava, najavio haos! (VIDEO)

Reper progovorio o toleranciji u ljubavnoj vezi sa Mionom, otkrio kakve uslove joj je postavio povodom svadbe sa Stanislavom!

U najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" počela je nova debata, a tema je bila tolerancija u ljubavnim odnosima. Moderator Marko Đedović prvo je razgovarao sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Flert i razgovor sa bivšima je nešto što nikad ne bih prešao, tu se zatvorim i pojedem se - rekao je reper.

- Ti si rekao da si je uhvatio da gleda Stanislava - dodao je Marko.

- Prag tolerancije je razgovor. Ovo što se pričalio je bolesno, ali kao u takvom smo prostoru, pa mora. Svaka vrsta razgovora sa bivšima je ako želiš da se miriš. Razgovor bi mi značio muvanje i korak ka pomirenju. Ja sam previše tolerantan za bivši odnos. Kakav razgovor i odnos sa bivšim? - pričao je reper.

- Sinoć si verovao Stanislavu, ja ne verujem da on igra rijaliti - rekao je Marko.

- Ja ne mogu da verujem 100%, a verujem kad je ja uhvatim, a on može da se igra. Ja ne mogu njemu da verujem, bilo bi mi suludo. Ne mislimda laže, ali i može da se igra, jer smo u par situacija videli da je uradio jedno, a rekao drugo - pričao je Ša.

- Je l' ovo novi vid tvoje tolerancije jer sinoć pričao jedno, a danas drugo? Kako sad on igra rijaliti? - pitao je reper.

- Ja verujem u to jer sam ja videla da ona gleda, ali za sve što kaže ja moram da vagam. Kako je on video koje patike nosi i majicu, ako me nešto ne zanima ja to ne gledam - nastavio je Aleksić.

- Da li te ona maltretira u vezi? Da li ti je mučno? - pitao je Ša.

- Kad se priča o bivšem odnosu to mi je maltretiranje. Mi kad provodimo vreme van crnog stola tad mi je prelepo - rekao je Ša.

- Gde je granica tvoje tolerancije za svadbu? - pitao je Marko.

- Nikakav fizički kontakt. Videćemo šta će ona da odgovori, možda i ja napravim šou. Meni ovo nije šou, ali ako je ljudima i ja ću da ga dam. Ko god misli da sam ludak, neka misli. Hotel mi je teška bolest, iako su kamere svuda, ali ja ne želim ni da oni pričaju - rekao je Ša.

Autor: A. N.