Đedović saterao Ša u ćošak: Iz straha nahvalio Stanislava, Mionu neće ostaviti ni da mu NASRNE na majku! (VIDEO)

Marko ga repera pitanjima o njegovom odnosu sa Mionom!

U najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" počela je nova debata, a tema je bila tolerancija u ljubavnim odnosima. Moderator Marko Đedović nakon Nenada Aleksića Ša razgovarao je sa Mionom Jovanović.

- Da li previše tolerišeš njegovo ponašanje? Da li te maltretira? - pitao je Marko.

- Nije da me maltretira, nego me iritira. Ja tolerišem jer on ne radi iz čista mira, nego sam ja uzrok toga. Ja ne znam na čemu smo mi, on kaže da bi popustio, pa onda da bi raskinuo... Ja ne znam šta on zaista želi i misli i na šta bi on pristao. Malo mi je poljuljao moje razmišljanje oko hotela, kad mi je skoro pa rekao da idem. Ja ne bih volela da idem, ne bih pričala sa njim i sedela bih, ne bih ni spavala - pričala je Miona.

- Da li ste razjasnili situaciju da ti je rekao ako odeš da si k*rva? - pitao je Marko.

- Nismo razjasnili. Ja znam da se on plaši da li bi se on meni obratio i da li bih ja uzvratila. On se plaši da bih se ja njemu vratila. Njemu nije prijatno, a ne bi bilo i meni na njegovom mestu. Pustila bih, pa ako se desi, odmah raskid. Ne mora da bude ništa kako on kaže, a možemo i da se dogovorimo. On je meni danas opet rekao da tako mora ili ćemo da raskinemo - rekla je ona.

- Da li stvarno misliš da bi on raskinuo, sve i da uradiš po svom?

- Da - rekla je Miona.

- Ajde da se kladimo u 10 soma - vikao je Ša.

- Ona može mamu da mu prebije, on je ne bi ostavio. Ovde si ušao i sa ženom da se miriš, a i za nju bi rekao: "Malo se p*cnula, nije joj mnogo stavio" - govorio je Marko.

- Da li sigurnost tvoje veze zavisi od Stanislava? - pitao je Marko.

- On priča. On kaže šta će biti ako me u kolima pipne ili štipne, pa on to nikad ne bi uradio - govorila je Miona Jovanović.

- Je l' ti Ša hvališ Stanislava da bi mu bilo krivo da te napravi majmunom? - pitao je Ša.

- Ne, ja kažem da je dobar lik, ali ne mogu da budem sa njim drug. On meni nije ništa kriv - pričao je Ša.

Autor: A. N.