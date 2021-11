DODIK: Vratićemo se u institucije BiH ako se povuče nametnuti Inckov zakon o zabrani negiranja genocida!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska spremna da nastavi rad u zajedničkim institucijama BiH, ako se povuče zakon o zabrani negiranja genocida, koji je nametnuo bivši Visoki predstavnik Valentin Incko.

"Komesar za proširenje EU Oliver Varheji očekuje da funkcionišu zajedničke institucije, dakle upravo oni organi za koje je RS rekla da ne želi da radi u njima dok se ne povuče nametnuti zakon Valentina Incka", kazao je Dodik posle sastanka zvaničnika RS sa evropskim komesarom sa proširenje i politiku susedstva Oliverom Varhejijem.

Nakon što se povuče taj nametnuti zakon, dodao je on, predstavnici RS pristaće da razgovaraju o daljem radu u instutucijama BiH.

Navodeći da je na sastanku razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, Dodik je kazao da je evropskom komesaru preneo svoj stav prema kojem imovina pripada entitetima.

"Mi smatramo da je to pitanje rešeno Dejtonskim sporazumom. A Ustavni sud BiH je vanustavno poništio to pravo. Naš predlog je da dođe do sporazuma Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta i da imovina pripada entitetima i Brčko distriktu. To može biti potvrdjeno u Parlamentarnoj skupštini BiH", kazao je srpski član Predsedništva BiH.

Prema njegovim rečima, imovina koja je dobijena u procesu sukcesije može biti uknjižena na nivo BiH i to samo ona koja se nalazi van teritorije BiH, kao što su ambasade.

"Međutim, ona imovina koja je dobijena sukcesijom, a koja se nalazi na teritoriji entiteta, treba da pripada primarno entititetima", istakao je Dodik.

Dodik je zahvalio Varhejiju na razumevanju i dolasku u Banjaluku.

Dodik je iz Banjaluke potom otputovao u Sarajevo na sastanak sa Varhejijem i liderima HDZ BiH i SDA Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem Sastanku sa evropskim komesarom za proširenje u zgradi Vlade Srpske prisustvovali su i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer RS Radovan Višković.