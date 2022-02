ŠTA RADI DOPREMLJENI RAKETNI SISTEM NA MLJETU? Hitno se oglasilo hrvatsko ministarstvo odbrane!

Na Mljet je juče stigao desantni brod i na ostrvo dovezao vojnu opremu i osoblje.

Nakon izveštaja o nesvakidašnjem dolasku opreme i ljudstva na ostrvo do koga inaće takve stvari stižu civilnim trajektom, oglasilo se hrvatsko ministarstvo odbrane.

- U četvrtak, 17. februara desantni brod minopolagač Krka upućen je na redovnu aktivnost popune vodom stanice obalnog motrenja Mljet. U skladu sa planovima obuke u sklopu navedene aktivnosti sproveden je i obilazak paljbenog položaja na Mljetu - naveli su.

- Paljbeni položaji mobilnih obalnih lansera nalaze se na više lokacija duž obale i ostrva, redovno se obilaze i kroz vežbe proveravaju fizički pristupi do paljbenih položaja. Obilasci se najčešće sprovode u sklopu aktivnosti popune vodom stanica obalskog motrenja na ostrvima u cilju racionalizacije troškova - dodali su iz ministarstva.

- Sva vojna sredstva, nakon vežbe, vraćena su u matične kasarne- naveli su iz MORH i dodali da su "na mobilni obalni lanser bila ukrcana četiri kontejnera bez raketa".

Croatian Navy RBS15 (improved) system model Mk3 has 200 km range with rocket payload of 630 kg, system used also on 4 rocket cruisers and 3 mobile launcher batteries has been deployed today to outer rim island of Mljet, covering entry to Adriatic Sea. https://t.co/NB4dFCd2Iu