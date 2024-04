ISPRAVKA, U BiH se ne ukidaju akcize na gorivo, a nije smanjen ni PDV, DEZINFORMACIJA

Portal Pink.rs 9. marta 2022. godine objavio je tekst sa naslovom: UKIDAJU AKCIZE NA GORIVO U BIH: Zakon donet po hitnoj proceduri, a evo koliko će važiti!, koju je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao DEZINFORMACIJA.

Naime, tačno je da je Predstavnički dom izglasao ove izmene, ali je netačno da se "akcize ukidaju", s obzirom na to da je za tako nešto potrebna potvrda i Doma naroda Parlamenta BiH.

Originalna vest glasila je ovako:

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas Predlog zakona o izmenama zakona o akcizama, kojim se ukidaju akcize na naftne derivate u trajanju od šest meseci.

Zakon je razmatran po hitnoj proceduri, a podržao ga je 31 parlamentarac, protiv niko nije glasao, a jedan je bio uzdržan, prenosi Klix.

Odlukom su ukinute akcize na dizel gorivo, petrolej, bezolovni benzin, lož ulje, tečni naftni gas za pogon motornih vozila, biogoriva i biotečnosti.

Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a ukoliko se to desi doći će do pada cena svih naftnih derivata.

S obzirom na to da se Dom naroda PSBiH još uvek nije oglasio o ovim pitanjima, akcize na gorivo nisu ukinute, a PDV za lekove i osnovne životne namirnice nije smanjen, navode iz Raskrinkavanja.

Do toga će doći samo ukoliko i Dom naroda usvoji spomenute predloge, što je Pink.rs i imao u svom izveštaju navevši "Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a ukoliko se to desi doći će do pada cena svih naftnih derivata".

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 29. april 2024. godine.