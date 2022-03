DRON NAMERNO USMEREN NA ZAGREB? 3 teorije o padu letelice

Pukovnik u penziji Boško Zorić smatra da postoje tri mogućnosti zbog čega se vojni dron zapravo srušio na Zagreb.

Snažna eksplozija, podsetimo, potresla je Zagreb u četvrtak uveče nešto posle 23 sata. Građani su uznemireni izašli na ulice. Pronađen je krater površine tri metra, delovi nečega što je ličilo navodno na avion i jedan crveno-beli padobran. Pojedini specijalizovani mediji utvrdili su da je u pitanju najverovatnije strategijska bespilotna letelica Tu-141 Vr Striž.

Pukovnik u penziji Boško Zorić sa Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost naveo je da prva mogućnost da je došlo do tehničkog kvara i da je to prouzrokovalo pad.

- Poznato je da ruska vojska ima sisteme za borbu protiv dronova koji na bazi elektromagnetnog impulsa. Usmeravanjem tog elektromagnetnog impulsa u bespilotnu letelicu, ona gubi vezu sa svojim operaterom sa zemlje i može da leti po slučajnoj putanji. Treća mogućnost je da je možda bilo namerno usmeravanje - rekao je Zorić.

Prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, ističe da ga ne čudi to što Rusija i Kina insistiraju na tome da je Ukrajina bila mesto za razvoj biološkog naoružanja u saradnji sa Zapadom.

- Sve bivše sovjetske republike imaju dugu tradiciju razvoja biohemijskog naoružanja, odnosno ne samo naoružanja već za potrebe različitih činilaca. Tako da me ne čudi da negde na teritoriji Ukrajini postoji još jedno postrojenje -rekao je Tomaševič.

Strušnjak nije iznanađen padom vojnog drona na Zagreb.

- To nije ništa novo. Koncept "loitering" naoružanja postoji već duže vreme. Posle Prvog svetskog rata ste imali problem sa preostalim minama, a posle Drugog svetskog rata sa neeksplodiranim raketama. Ako je dron krenuo za Zagreb možda je krenuo da se vrati nazad po sistemu "homing beacon" odakle je i krenuo. Ako ga NATO nije oborio - možda ga je NATO i video. Dronovi predstavljaju jednu dozu opasnosti jer nemaju ljudski faktor. Budućnost je bespilotna - rekao je Tomašević.

Navodi da Rusi zapravo ne žele da budu viđeni kao ljudi koji dolaze sa neba i napadaju.

- Mi zaboravljamo kolika je Ukrajina. Očekivali smo neku brzu intervenciju i da će za 7-8 dana sve to biti gotovo. Ne zaboravite koliko smo mi mali, a operacije nad nama su trajale dugo. Ukrajina je ogromna. Ruske snage su do sada osvojile teritoriju veličine Velike Britanije - rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na medijski rat.

- Vi ste do juče imali kolonu tenkova dugačku 60 km, a sada ih odjednom nema. Pa kako može da nestane kolona dugačka 60 km i to tenkova?! Takođe smo čuli da su Rusi zakazali sa svojim dronovima odnosno sa vazdušnim napadima. Mislili smo i došli smo do zaključka da i Rusi vode određeni medijski rat. Ne žele da budu viđeni kao ljudi koji dolaze sa neba i napadaju. Rusija ne želi da napada ukrajinsku teritoriju i narod već isključivo njihovu vojsku i vlast. Tako da bi to mogao da bude razlog - rekao je Tomašević.

Dodaje da se trenutno vodi medijski rat i ističe da se baš malo materijala prikazuje na nacionalnim kanalima.

- Uzmimo slučajan uzorak zapadnih medija kao što su CNN, BBC, SKY, francuska televizija i Dojče Vele, a sa druge strane uzmite Sputnjik, RT i kineski CCTV. Videćete da i jedni drugi prenose jako malo materijala. Na CNN videćete da ista tri klipa od tri do pet sekundi vrte već sedam dana. Ovaj klip o koloni tenkova se prikazuje već sada 24 sata, ali videćemo koliko će zapravo da potraje. Hoću da kažem da i jedna i druga strana začudno malo materijala pokazuju. Svako može da kupi dron za 1.000-2.000 evra koji kvalitetno snima. Zašto ga nisu oborili? Pa zato što je bio neki privatan dron za njihove medijske potrebe. Kako je moguće da se baš tu dron našao? Prosto je neverovatno i začudno koliko malo novog materijala dolazi. Prosto je neverovatno u 21. medijskom veku gde svako ima moć snimanja - rekao je Tomašević.