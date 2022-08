SIN BIZNISMENA BRUTALNO PRETUČEN NA PRIMORJU: Nije platio račun u restoranu, osoblje ga prebilo, oglasio se i otac

U Puli je pretučen gost restorana jer navodno nije hteo da plati račun.

Kako Glas Istre nezvanično saznaje, osoblje je pretuklo 26-godišnjaka jer je pojeo obrok, a zatim nije platio račun.

"Sin je seo u restoran i dok me je čekao, jeo picu i pio pivo. Pošto nisam stigao zbog posla, konačno sam mu doneo novac da plati i ode kući. Međutim, čim sam stigao do parkinga on je bio na mom putu sa druge strane, video sam celo osoblje restorana kako ga šutira dok je ležao na podu. Mislili su da hoće da pobegne i vikali su na njega. Sada ima slomljeno rebro i ruku. Čak i da je bilo nekih problema, da su se posvađali oko nečega, nije bilo normalno da prebijete čoveka za picu", kaže otac napadnutog mladića, vlasnik nekoliko kafića u Puli.

Zvali su i vlasnika restorana:

"Proveriću o čemu se radi, ali ne verujem da bi moji zaposleni nekoga prebili. Nekoliko puta se dešavalo da neko nema novca ili se tvrdoglavo plaća, ali niko nikada nije napadnut. Mi držimo do reputacije našeg bara i zaista osećam da je to što me pitate čini neverovatnim“, rekao je vlasnik restorana.

A evo šta kaže policija:

"Policijski službenici istražuju povredu 26-godišnjaka koji je prijavio da ga je 31. jula oko 23.20 sati na Forumu u Puli napalo više osoba jer nije platio obrok koji je konzumirao u restoranu. U incidentu je muškarac teško povređen, a policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti događaja”.

