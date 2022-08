PEČAT DRŽAVE NA IMOVINU I MISIJU SPC: Ovo su detalji potpisivanja Temeljnog ugovora u Podgorici

Svi hramovi Srpske pravoslavne crkve - crkve, manastiri i imanja - biće uknjiženi, a svojinu nad njima garantuje država Crna Gora.

Pokušaji preotimanja crkvene imovine, što je pokušano Đukanovićevim zakonom o slobodi veroispovesti, onemogućeni su. Takođe, Miraš Dedeić i njegovi sledbenici više neće imati nikakvo pravo da nasrću na hramove SPC, kakva je crkva na Ivanovim koritima. Vernici SPC slobodni su da koriste odmor na Savindan, Svetog Vasilija Ostroškog i praznik Svetog Petra Cetinjskog.

Jučerašnjim potpisivanjem dugo iščekivanog Temeljnog ugovora koji su u ime SPC i države Crne Gore juče parafirali patrijarh srpski Porfirije i premijer Dritan Abazović, ove novine na planu regulisanja uzajamnih odnosa stupile su na snagu. Eparhije Srpske patrijaršije, posle više decenija obavljanja svoje misije u različitim i nepotpunim zakonskim formama, konačno su dobile kompletan državno-pravni okvir u kome deluju. Ovaj, po mnogo čemu istorijski trenutak, prekretnica je u postkomunističkoj Crnoj Gori i, kako ističu potpisnici, najava boljih vremena.

Bez prethodne najave, svečanog dočeka i ceremonijala koji prati zvanične pastirske posete, patrijarh Porfirije sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda sleteo je juče ujutru na podgorički aerodrom, odakle se uputio u vilu "Gorica", gde je bez pompe bila zakazana ceremonija potpisivanja. Sporazum je parafiran za stolom, za kojim su osim patrijarha i premijera Abazovića, svoja mesta imali i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i ministar pravde Marko Kovač.

Formalnom zaključenju ovog akta prisustvovali su i članovi Svetog sinoda episkopi sremski Vasilije, zvorničko-tuzlanski Fotije, kao i arhijereji čije se eparhije prostiru na tlu Crne Gore - budimljansko-nikšićki Metodije, mileševski Atanasije i zahumsko-hercegovački Dimitrije. Svečanom činu u vili "Gorica" prisustvovali su i vicepremijer Vladimir Joković i ministri Fatmir Đeka, Dragoslav Šćekić, Aleksandar Damjanović i pravni savetnik premijera Ivo Šoć. Po potpisivanju ugovora, patrijarh i premijer su se srdačno rukovali, a među prisutnima je odjeknuo aplauz.

- Temeljni ugovor bio je potreban i državi Crnoj Gori i SPC u Crnoj Gori - poručio je posle potpisivanja patrijarh Porfirije, koji je naglasio da se podrazumeva da SPC u bilo kojoj državi gde ima crkvenu jurisdikciju poštuje ustav i zakone. On je naglasio da Crkva nije želela ništa više od onoga što ima bilo koji građanin Crne Gore.

- Nismo imali ambicije da postignemo bilo šta više od drugih verskih zajednica.

Naravno, da nam nije bilo drago da prihvatimo i bilo šta manje od toga. SPC se uvek, rame uz rame, bori i za prava drugih verskih zajednica, ukoliko smatra da i njoj pripadaju - naveo je patrijarh.

Porfirije je izrazio zahvalnost premijeru Abazoviću na svim naporima koje je uložio zajedno sa svojim saradnicima da bude potpisan Temeljni ugovor. On je pozdravio sve građane Crne Gore, ističući da "imamo toliko toga zajedničkog da je zaista luksuz da trošimo vreme na ono što nas razlikuje".

- Vekovi su pokazali da smo jedni drugima potrebni, da jedni bez drugih ne možemo, a da kada smo zajedno možemo sve - naglasio je srpski patrijarh.

- Zahvalan sam svima koji su od 2012. godine dodali makar i jedan kamičak u mozaik puta koji nas je doveo do ovog trenutka. Zahvalan sam i onima koji su se tome protivili, jer su svako na svoj način, možda i nesvesno, doprineli da shvatimo potrebu da se međusobno razumemo i borimo jedni za druge, jer smo jedni drugima potrebni. Hvala premijeru i njegovim saradnicima, kao i građanima Crne Gore. Verujem da se i oni svi raduju, bez obzira na to u kojoj meri će to pokazati - rekao je patrijarh Porfirije.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović, uz dobrodošlicu upućenu srpskom patrijarhu, naglasio je da je na lep i dostojanstve način doveden do kraja proces koji je trajao predugo.

- Vlada je odlučna da svim verskim zajednicama da potpuno identična prava. Srećni smo ako smo tome danas doprineli. Na ovaj način šaljemo poruku mira i tolerancije. Okrećemo novi list i okrećemo se novim izazovima kojih u našem društvu ne fali. Ponosan sam na učinjeno i verujem da ćemo i ubuduće biti spremni da se založimo za društvo tolerancije, pomirenja i društvo koje zajednički baštini vrednost različitosti - kazao je Abazović.

Završni čin procesa usvajanja Temeljnog ugovora, očekivano, nije prošao bez političkih potresa. Za to su se pobrinuli njegovi osvedočeni protivnici - Đukanovićev DPS, koji pruža podršku manjinskoj vladi, kao i ministri iz redova SDP.

DPS, SDP, LP, SD i DUA predali su inicijativu o izglasavanju nepoverenja vladi, sa obrazloženjem da to čine radi zaštite vitalnih državnih interesa.Partija predsednika Mila Đukanovića zapretila je da će Temeljni ugovor biti suspendovan nakon izbora nove izvršne vlasti. Šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić napustio je juče sednicu Vlade. Prethodno je izneo niz oštrih optužbi na račun premijera, ističući da je učestvovao u istorijskoj prevari.

- Cilj ugovora sa SPC je bio da se zaustavi put Crne Gore ka EU - rekao je Krivokapić. - Žao mi je što je propuštena prilika da već do novembra Vlada završi sledeću fazu EU integracija. Sve će se vratiti na sukob, a ne na dogovor. Temeljni ugovor je oktroisan akt, osmišljen u Beogradu. Izbrukali smo Crnu Goru, ali svako će poneti svoje breme istorije - kazao je Krivokapić, uz staru ocenu da je Crna Gora "pod okupacijom".

Potpisivanje Temeljnog ugovora u vili Gorica, Foto Vlada CG

Abazović mu je odgovorio konstatacijom da mogu biti tužni samo oni koji žive u prošlosti:

- Crna Gora jeste pod okupacijom, ali kriminalaca koji državu drže kao taoca, jer zbog njih Crna Gora nije u Evropskoj uniji. Spreman sam da se vratim u parlament i da odem kući, ali nisam spreman da neko Crnu Goru drži zatočenu. To se neće desiti, vi ste to mislili, ali je to bila vaša strateška greška. Crnu Goru žele da destabilizuju oni koji su u "skaj aplikacijama" i koji podrivajući vladu, jačaju ruski uticaj. Ništa od toga se neće desiti, iako to priželjkuju oni koji su na švercu droge i cigareta stvorili imperiju - uzvratio mu je Abazović.

I AMFILOHIJE SE RADUJE

Patrijarh Porfirije je izrazio "molitveno osećanje ljubavi i zahvalnosti" u odnosu na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je, kako je rekao, bez obzira što je nailazio na razne prepreke, učinio mnogo više nego svi drugi iz Crkve zajedno da se dođe do ovog trenutka.

- Siguran sam da se on i danas sa nama raduje na nebu i da su njegove molitve doprinele da mi jednostavno i brzo, otkada ste Vi na ovom mestu, pa i ja na svom, dođemo do ovog epiloga - rekao je Porfirije Abazoviću.

MALOBROJNI NA PROTESTU

Nekoliko desetina građana okupilo se juče ispred vile "Gorica" u Podgorici. Oni su protestovali, nezadovoljni što je Temeljni ugovor potpisan.

