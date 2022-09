VUKOTIĆA UBIO ISKUSNI PROFESIONALAC - NIJE MU PRVA LIKVIDACIJA! Egzekutor nije ostavio tragove, kamere ga zbog OVOGA nisu snimile

Istražitelji i dalje tragaju za muškarcima, koji su sa motora, na auto-putu u Istanbulu, ispalili smrtnosne hice u vođu škaljarskog klana i pobegli

Kavački klan nije žalio pare na profesionalog ubicu Jovana Vukotića (42), vođu škaljarskog klana, koji je ubijen 8. septembra u Istanbulu, sudeći po načinu na koji je egzekucija izvršena.

Kako naši izvori objašnjavaju, ako se uzme u obzir da je Vukotić u trenutku smrti bio na suvozačevom mestu u automobilu, i da niko od putnika, kao ni vozač koji je sedeo pored nije nije pogođen ni jednim hicem, reč je o brutalnom egzekutoru kome ovo nije prvo ubistvo.

Bez tragova

Veruje se da su "kavčani", koji se nezvanično sumnjiče za ovo ubistvo, želeli da se osiguraju da će "posao" biti odrađen kako treba, pa su odrešili kesu i angažovali surovog profesionalca, koji za sobom nije ostavio ni jedan trag.

- Vukotić je bio na meti suprostavljenog klana od 2014, tačnije od raspada jedinstvenog kotorskog klana, i nekoliko puta su pokušali njegovu likvidaciju, ali je on svaki put izbegao smrt. Međutim, izgleda da su "kavčani", znajući da Vukotić nije laka meta, odlučili da ovog puta unajme profesionalnog ubicu, koji neće promašiti - objašnjava naš sagovornik i nastavlja:

- Bukvalno nisu žalili pare za čoveka koga su angažovali za ubistvo glavnog konkurenta. Pored plaćenog ubice, cela organizacija i logistika je bila na najvišem mogućem nivou.

Naš sagovornik kaže da je pored profesionalog egzekuora nađena i ekipa koja će prvo naći tajnu lokaciju vođe "škaljaraca".

- Tajnim kanalima i vezama u podzemlju "kavčani" su prvo našli Vukotića i to navodno preko supruge Maše M., koju su pratili. Praktično ih je ona dovela do Vukotića. Napadač je neko vreme pratio svaki njihov korak kako bi upao u njihovu svakodnevnicu - kaže izvor i dodaje da je potom do detalja isplanirao zločin.

- Kobnog dana plaćeni ubica bio je sa saučesnikom na motoru. Saučesnik je vozio, ubica je sedeo iza njega. Sumnja se da su pratili "škaljarca" od izlaska iz stana, u elitnom delu Istanbula. Vukotić se tada uputio s porodicom u tržni centar "Zorlu", koji je udaljen pola sata od stana - kaže sagovornik.

Gust saobraćaj

Negde na sredini rute, na auto-putu, gde je saobraćaj izuzetno gust, napadač je otvorio vatru.

- Ubici i saučesniku je bilo lako da motorom prate metu. Na glavama su, kako se sumnja, imali kacige, tako da kamere koje su ih snimile nisu zabeležile njihova lica. Takođe, napadači su lako motorom prišli automobilu u kom je bio Vukotić i kroz prozor mu pucali direktno u gornji deo tela, imajući u vidu da se Vukotić verovatno vozi u blindiranim kolima - objašnjava sagovornik i dodaje da je motor gotovo idelano prevozno sredstvo za beg.

- Lako su se probili između automobila kroz gužvu na auto-putu i nestali u masi automobila - kaže on i napominje da je napadač bio toliko precizan, da ni jedan od pet hitaca, koliko je ispalio, nije pogodio Vukotićeve saputnike.

- Vozač E. K. je nepovređen, kao i Vukotićeva trudna supruga i dete koji su sedeli pozadi - kaže izvor..

Kako su otkrili turski mediji, za volanom automobila u kom su se vozili bio je izvesni E. K. Prema njihovim navodima, E. K. je posle ubistva Vukotića pokušao da sakrije dva njegova mobilna telefona, ali ih je turska policija pronašla.

Vozač logističar

- Ispostavilo se da je E. K. zapravo narko-bos iz Bijelog Polja, koji je bio glavni logstičar vođi "škaljaraca" tokom skrivanja u Turskoj. Ovaj muškarac, koji ima i holandsko državljanstvo, slagao je istražitelje posle pucnjave da ne poznaje čoveka koga je vozio - podseća izvor Kurira i dodaje da je E. K. dva Vukotićeva telefona bacio preko bankine na auto-putu, odnosno na mestu zločina.

Ubistvo Šakovića i Vlaovića

Trapave ubice odmah identifikovane!

- Za njihove likvidacije "kavčani" su angažovali sitne kriminalce, klince, koji su vrlo aljkavo izvršili egzekucije. Ubica Vlaovića je odmah uhapšen, dok je uboca Šakovića identifikovan i za njih se traga. Inače, obojica su državljani Srbije - kaže izvor.

