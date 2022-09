I STARA GRADNJA PONOVO U MODI: Novi stanovi se grade PUNOM PAROM uprkos krizi i poskupljenjima

Uprkos krizi i poskupljenjima, statistika pokazuje da stanogradnja cveta. Samo u avgustu ove godine izdato je 99 građevinskih dozvola što je za 15,1 odsto više u odnosu na isti mesec lani i za 3,8 odsto više u odnosu na prosečan broj izdatih građevinskih dozvola tokom 2021. godine, piše Srpskainfo.

Prema podacima statističara, u avgustu ove godine planirana je izgradnja 522 stana, što je za 14,5 odsto više u odnosu na isti period lani.

Direktor Agencije za nekretnine iz Banjaluke Dragan Milanović rekao je za Glas Srpske da su zbog poskupljenja građevinskog materijala cene kvadrata sve do maja ove godine rasle na svakih 15 dana.

– Rasle su cene svega, od železa do stolarije, čak i duplo, a onda je usledio period stabilizacije, te je došlo čak i do blagog pojeftinjenja pojedinih građevinskih materijala. To se nije odmah reflektovalo na cene stanova, međutim, ukoliko cene građevinskog materijala nastave da padaju i kvadrati bi mogli pojeftiniti polovinom iduće godine – rekao je Milanović.

Naglasio je da na formiranje cena ne utiču samo ulazne komponente već i potražnja, jer kada je ona velika, cena kvadrata raste na tržišnim osnovama.

– Potražnja je još dosta dobra, međutim, primetan je blagi pad kupovine stanova u novogradnji, a povećala se kupovina stanova u staroj gradnji kao i izgradnja kuća. Primera radi, ukoliko je čovjek ograničen budžetom od 150.000 maraka, u novogradnji u centru Banjaluke može da kupi svega 40 kvadrata, dok na periferiji grada može kupiti plac i sagraditi kuću za taj novac – istakao je Milanović, dodajući da je i dalje najveće učešće stanova u prodaji svih nekretnina.

U Bijeljini ističu da se kupuju i stanovi u staroj gradnji, ali da i dalje nije splasnula ni potražnja za novim stanovima.

– Kvadrat u izgradnji kreće se od 1.800 do 2.700 maraka u zavisnosti od lokacije. Nema naznaka da će cena padati jer je potražnja i dalje velika – rekla je vlasnica bijeljinske agencije Jovana Despotović.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od ukupno planiranih 522 stana u avgustu ove godine, većina od čak 40,8 odsto su dvosobni stanovi. Osim toga, planirana je izgradnja 37,2 odsto trosobnih, dok se svega 2,5 odsto odnosi na stanove sa pet i više soba.