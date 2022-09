Dodik: RS ima resurse da odgovri na odluku US BiH o imovini

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da Republika Srpska ima resurse da odgovori na odluku Ustavnog suda BiH u vezi nepokretne imovine RS i da će to učiniti veoma snažno, možda čak i neočekivano.

Povodom jučerašnje odluke Ustavnog suda BiH da stavi van snage Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, Dodik je rekao će će, čim bude prilike, biti predložen novi zakon sa istim sadržajem, te da će donositi svaki put novi, ako se bude ukidao.

"Srpska će se odsudno boriti. Pošto je poništen prethodni zakon, donećemo novi jer nema drugog načina borbe", rekao je Dodik novinarima u Trebinju, prenosi RTRS.

Dodik je naglasio da BiH nije nadležna ni za kakav segment kada je reč o imovini, a Ustavni sud BiH je antiustavna institucija koja se krije iza priče da su njegove odluke obavezujuće.

"Nema nijedne zemlje na svetu u kojoj se decidno kaže da su odluke ustavnog suda obavezujuće već je to predviđeno za nedorečene, propale, nedovršene zemlje", rekao je Dodik.

Ukoliko takve aktivnosti budu rigorozne, Dodik je rekao da će izazvati takvu reakciju u Republici Srpskoj koja će dovesti do toga da ona neće ostati u BiH, jer, kako je naveo, RS nisu potrebni takav sud i pravo koje niko ne poštuje.

On kaže da je očigledno da je Ustavni sud BiH inkvizicijski što se tiče Republike Srpske i da hoće da problematizuje sve što je Ustavom i Dejtonskim sporazumom dato Republici Srpskoj.

On je podsetio da je Republici Srpskoj ranije oduzet finsijski sistem, da je derogiran, a sada se dolazi do imovine.

Dodik je napomenuo da odluka Kristijana Šmita o tome nije objavljena u Službenom glasniku, da nije valjana i neće se primenjivati.

Dodik je pozvao na povratak ustavnim nadležnostima i dodao da će takve osobe poput Šmita, kad se formira nova vlast u Srpskoj posle izbora, biti proglašavane personama non grate.

Dodik je podsetio da ništa ne bi postojalo od Srpske da se njena vlast u prethodnom periodu nije konstantno borila za svoje interese, te da je potrebno kompletno jedinstvo i rukovodstvo koje se neće međusobno svađati već rešavati probleme.

On je izrazio uverenje da će institucije vlasti tako funkcionisati nakon izbora i pozvao narod da o tome dobro razmisli.

"Ako ovi izbori pokažu da je bila volja naroda da se različite, nepomirljive strukture uključe u sistem vlasti, to će dovesti do destabilizacije Republike Srpske, a u destabilizaciji imamo mnoge aždaje koje samo čekaju da nas progutaju. Zato se jedinstvo mora obezbediti", upozorio je Dodik.

Ustavni sud BiH utvrdio je juče da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, jer je to, kako navodi, nadležnost BiH.

