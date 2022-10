'SMEĆE, SVI GA ZNAJU, PLJUVAĆE GA' Narod BESAN na radnika koji je ismejavao Mladena, nisu ga štedeli: Sram te bilo, IMAŠ LI DECU?!

Mladena više nema među nama, mladi život se ugasio u 22. godini života.

Mladen Dulić, mladić star samo 22 godine, oduzeo je sebi život nakon što je zbog neslane i bizarne šale postao predmet podsmeha i pritiska na društvenim mrežama koji više nije mogao da izdrži.

Mladen je samo hteo da radi, nije želeo da traži novac od roditelja. Posao je tražio na pumpi, gde je jedan od radnika pomislio da bi bilo ok našaliti se sa njim i sve to snimiti. Da je tada znao šta će uslediti, pitanje je da li bi postavljao Mladenu pitanja koja jeste, te i da li bi sve to snimao. Verovatno ne bi, ali…. Ali, sada je kasno, pišu beogradski mediji.

Nakon ovog snimka, društvene mreže su pokazale sav mrak svoje ružne strane. Jer snimak je završio na Tik Toku, a odatle se samo širio dalje. Mladen je postao predmet šale i onih koji su ga znali i onih koji ga nisu nikada videli, ni u prolazu.

Hoces li ti naci mir za svoju pokvarenu dusu ????? — maligna_Benignost (@MalignaB) 28. октобар 2022.

Mladena više nema među nama, mladi život se ugasio u 22. godini života. Ostavio je svoje najmilije, rođake i prijatelje.

Na snimku zlobnog ismejavanja Mladena na Tviteru, mnogi korisnici širom regiona pokazivali su svoj bes prema autoru istog snimka koji je ujedno i ismejavao Mladena, i zbog čijeg napravljenog snimka se Mladen, između ostalog, i ubio.

– Da li bi neko mogao da mi da informaciju gde živi ovaj čovek, smeće – napisao je jedan korisnik.

– Laktaši, svi ga znaju, pljuvaće ga sada, pa nek se onda smeje – dodao je drugi besan gledalac ovog snimka.

– Nadam se da će ovaj odgovarati – apostrofirao je treći korisnik.

