OGLASILA SE MAJKA OPTUŽENA ZA NASILJE: Baka tvrdi da je povređivala ćerke, EVO ŠTA ONA KAŽE (FOTO)

Region je potresen zbog slučaja u Crnoj Gori, gde je Sanja, baka dve devojčice iz Crne Gore, emitovala potresan video snimak uživo na društvenoj mreži TikTok u kom se obratila javnosti i molila za pomoć, jer je Centar za socijalni rad iz Budve, uz asistenciju policije, došao da odvede decu.

Sanja je dostavila fotografije na kojima se vide modrice, podlivi i rane za koje se ne zna od čega potiču, organizaciji Alternativa Crna Gora koja ih je objavila na društvenim mrežama.

Naime, fotografije ukazuju da je došlo do nasilja nad decom, a objavila ih je organizacija Alternativa Crna Gora, koja je putem mejla obavestila nadležne.

Sada se oglasila majka devojčice, a objavu prenosi ova organizacija:

"Proces razvoda traje godinu i nikad nisam odbijala ni jednu saradnju sa institucijama i za šta god sam optuživana davala sam izjave. Nijedna izjava nije procesuirana jer je utvrđeno da su bez osnova.

Slike koje kruže i za koje sam optužena ja sam za njih saznala u februaru ove godine kad nam je bilo veštačenje gde je dokazano da ja nikad nisam psihički i fizički zlostavljala decu. Za sve sto pričam i govorim imam dokaze koji su predati nadležnim institucijama.

A gospođa Sanja dete ne šalje skoro mesec dana u školu bez opravdanja. Tražiti izvršenje je moje pravo ako se borim za decu i ako druga strana to onemogućava. Sve je ovo moglo da prođe bez ovih scena da deca nisu manipulisana i da im za mene kao mene nije svašta pričano.

Ni meni kao majci nije prijatno da gledam snimak, kad se ovo dešavalo ja sam bila ispred socijalnog i čekala sam decu da mi daju. Kad su deca došla ništa od ovog sa snimka nije bilo već su bez problema pošla samnom za šta postoje svedoci kao i kamere svih zgrada u Budvi.

Opet tvrdim nikad nisam optužena ni za jedno zlostavljanje nad decom, a baba Sanja me jeste prijavljivala i ja uredno davala izjave za šta naravno imam dokaze. Ali opet sve je to bez osnova jer ne postoji nijedan medicinski dokaz o ovome za šta me optužuje javnost. Ako je sve tako za šta me optužuje zašto nije povela decu kod doktora i da dobije mišljenje već sama daje dijagnoze. Opet tvrdim sve će se dokazati i istina će izaći na videlo.

A moja deca su sad sa mnom i ne plaču i ne vrište za šta se uverio i centar i policija kad su došli u nenajavljenoj poseti danas. Ja isto imam snimke i dokaze sa svojom decom i kako se ponašaju sa mnom, ali ne želim i neću da na taj način eksponiram decu", navela je majka devojčica.



"Alternativa Crna Gora je organizacija koja se maksimalno trudi da objektivno pristupi svakom problemu. Samim tim, uvek smo za to da javnost čuje i drugu stranu priče. U toku dana nam je stiglo i saopštenje majke, koje vam prenosimo integralno", navela je ova organizacija u objavi.

Podsetimo, Sanja je podnela zahtev za izuzeće sudije Veljka Bulatovića iz Kotora jer, kako je rekla, njena porodica "trpi njegovo zlostavljanje godinama".

