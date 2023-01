UPOZORENJE IZ CRNE GORE! Bez odlaganja vakcinisati decu, preti epidemija morbila

Niko nema pravo da neodgovornim odlukama ugrožava zdravlje i život dece, a statistika o slabim obuhvatima MMR vakcinom u Crnoj Gori i pojava prvih slučajeva morbila u regionu, ukazuje na hitnu i neodložnu mobilizaciju svih društvenih činilaca kako bi izbegli teške scenarije kakve epidemija može doneti, poruka je sa sastanka Nacionalne komisije za imunizaciju.

Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić, kazao je da je situacija veoma složena i da država preduzima najurgentnije mere kako bi se sačuvalo zdravlje najmlađih. On je kazao da je epidemija morbila praktično pred vratima i da više nema vremena za odugovlačenje i pozvao roditelje da što pre vakcinišu svoju decu, što je kako je istakao, i zakonska obaveza svakog.

"Deca ne treba da se izlažu opasnosti zato što neko neodgovorno postupa, pre svega sa nepotrebnim porukama, a onda i nedovoljnom i nekvalitetnom informisanošću, slušajući one koji nisu upućeni, koji ne poznaju problem, već su ad hoc protiv nečega", poručio je Šćekić.

On je naveo i pozitivne primere pojedinih opština i domova zdravlja sa visokim procentom vakcinisine dece gde roditelji nisu podlegli uticaju lažnih informacija, već su "sa punim poverenjem prema zdravstvenim radnicima odlučili da zdravlje i bezbednost svoje dece povere nauci a ne neutemeljenim i neproverenim informacijama".

"U svakom slučaju, ako građani, odnosno roditelji ne budu vakcinisali svoju decu kako je zakonom predviđeno, pedijatri odnosno zdravstvene ustanove će biti dužne da podnose prijave protiv neodgovornih roditelja, koji ne vode računa prvo o svojoj, a onda i o ostaloj deci. To znači da ćemo imati probleme u vrtićima, u školama, i nažalost možemo dovesti do toga da naša deca imaju ozbiljne zdravstvene posledice, a o konačnom ishodu neću ni da razmišljam...zato treba svi zajedno da preduzmemo mere kako ne bi došlo do tog ishoda", kazao je Šćekić, preneo je portal RTCG.

Autor: