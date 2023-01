'NOSILA SAM MU HRANU DA IZDRŽI TUGU' Komšije ogorčene nakon saznanja da je Anđelko UBIO brata

Kad je 6. oktobra 2020. godine besramno prijavljivao policiji nestanak svoga brata Željka Šlibara (51), teško bolesnog i slabo pokretnog čoveka s posebnim potrebama iz Kutine, Anđelko Šlibar (56) bio je uveren da se mračna tajna, koju je tada čuvao, nikada neće saznati. No, s odmakom od dve godine i tri meseca, sisački kriminalisti razrešili su svirepo ubistvo.

Delove tela i odeće nestalog muškarca, policajci su pronašli još u martu odbačene u šumi u blizini mesta stanovanja, a iscrpno veštačenje pronađenog materijala otkrilo je identitet osobe kao i da je ubijena u vlastitoj kući. Stoga, Anđelku Šlibaru zbog teškog ubistva brata preti do 40 godina zatvora.

I susedima i policiji bile su čudne okolnosti nestanka s obzirom da je Željko, kako su rekli, bio zavisan o tuđoj brizi i pomoći te da ne bi bio u stanju otići igde sam a da mu neko ne asistira, piše Jutarnji.hr.

Bilo je to dovoljno policiji da posumnjaju u verziju klasičnog nestanka, a potvrdio je to i Igor Pasanec, voditelj krim-policije koji se ujedno zahvalio na podršci građanima i pripadnicima HGSS-a koji su sudjelovali u potrazi.

- Sve do zadnjeg trenutka, zapravo sve dok danas u medijima nismo videli da se na Anđelka sumnja, nismo želeli verovati u te lovačke priče. Ipak je on o njemu brinuo i verujte da nije to lagan posao brinuti o bratu koji je u tako teškoj zdravstvenoj situaciji bio. Nemojte me više ništa pitati. Tužno. Pretužno da brat na brata digne ruku i onda još glumi po mestu, kuka, tuguje. Osećam se u najmanju ruku izigrano. Nosila sam Anđelku hranu nedeljama, da izdrži tugu, tešila ga da će se brat vratiti, tražili smo Željka svaki slobodan trenutak po gradu. I onda sad ovo. Bez reči sam - rekla je kratko jedna komšinica Šlibarovih.

Inače, Anđelku Šlibaru, osobi bez zanimanja sa završenom osnovnom školom koji živi od 800 kuna socijalne pomoći, ovo nije prvi puta da ima posla s policijom i pravosuđem. Mesec dana pre nego je, prema sumnjama istražitelja svoga brata odbacio u šumi, počeo je po Kutini preprodavati duvan bez nadzornih markica. Njegov duvanski biznis u kojem je za 50 kuna trgovao vrećicama sa 250 grama duvana, potrajao je do 16. septembra 2021. kada ga je policija uhapsila, a sisački sud osudio zbog nedozvoljene trgovine.

- Nisam nikome prodavao duvan. Niti imam novca da ga kupujem, a to što sam imao kod sebe, kupio sam na tržnici za vlastite potrebe. A ta žena kojoj sam dao duvan, tražila me. Inače, carini sam za duvan na kraju morao platiti 730 kuna – branio se prošle godine na sudu Šlibar. No sud mu nije poverovao s obzirom da je svedok posvedočila da godinu dana od njega kupuje duvan za 100 kuna mesečno.

