Komšić:Nema dileme, Dodik misli da otcepi deo BiH i pripoji Srbiji

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić, koji je u to najviše državno telo izabran glasovima Bošnjaka, izjavio je danas da smatra da predsednika Republike Srpske Milorada Dodika nikad ne treba potcenjivati, jer govori ono što zaista i misli.

Konstatovao je da će, kako kaže, Dodik napraviti okolnosti da ostvari ono što najavljuje.

"Ovaj put vrši pritisak, misleći da će mu se izaći u susret i upustiti u pregovore oko državne imovine - to je ono što ga žulja, što mu treba, nedostaje mu novca, Evropska unija je Republici Srpskoj uskratila velika sredstva. Ovim nastupom želi da ispspoluje pregovore, a da onda malo smiri retoriku", kazao je Komšić, preneo je sarajevski portal Klix.

Time će se, smatra Komšić, Dodik pomaći jednu stepenicu više ka konačnom cilju.

"Nemam nikakvih dilema da misli da otcepi deo BiH i čak pripoji Srbiji", kazao je Komšić.

Primetio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obeležavanja genocida u Jasenovcu, navodi se, uopšte nije reagovao na Dodikove namere, što smatra porukom.

"Videli ste da je u Gradini bio predsednik susedne države koji nije reagovao na takve stvari. To je jasna Dodikova i Vučićeva poruka. Druga je stvar da li u će u tome zaista uspeti, a to zavisi od nas, i to ne samo politički, nego da se kanališe pritisak na institucije koje su odgovorne da to spreče, a to je pravosuđe", naveo je Komšić.