Još jedan susret sa kornjačom u Jadranskom moru, u blizini bila beba: 'Bila je agresivna, pratila nas je'

Trogiranin M.M.(32), koji je na letovanje došao sa devojkom i bebom od šest meseci, imao je neprijatan susret sa kornjačom u Slatinama u Hrvatskoj, piše Slobodna Dalmacija.

"Zaplivali smo s malenom, krenuli lagano u dubinu, a kako ja stalno ronim na tom delu ispod malene sam je odmah uočio. A šta da vam kažem, susret oči u oči s kornjačom od 50-ak kilograma. Upućeni kažu da je, s obzirom na toliki broj kilograma poprilično stara. Reč je o ženki, a ja pretpostavljam da je tu negde položila svoja jaja. Odatle i njena agresivnost", ispričao je M.M.

Bebi je to bilo prvo kupanje, a kad je uočio kornjaču brzo ju je izvadio iz mora i dao majci.

"Zamislite samo da mi je malu ugrizla, pa ne bi to sebi mogao da oprostim. Brzo sam devojci rekao da s malenom beži iz vode, što je ona i uradila, a onda se kornjača dohvatila mene. Sve se to događalo na nekih šest do sedam metara dubine", rekao je on.

Dodaje i kako joj je glava bila kao dve ljudske, a ona cela prekrivena ostrigama.

"Na kratko sam izašao iz mora, da proverim uznemirenu devojku i bebu i onda se ponovo vratio u more, na mesto "susreta". Ponovo je krenula za mnom, uspeo sam i da je snimim, s obzirom da mi niko nije verovao", dodao je on.

Srećom kornjača ga nije ugrizla i povredila, kao što je to bio slučaj sa ženom koja se kupala na jednoj plaži na Čiovu kad ju je u plićaku napala kornjača.

"Ugrizla ju je iznad leđa i ostavila veliki trag. Bila je dužine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila", rekao je njen suprug.

Kornjače inače ne napadaju ljude, ali ako se osetila ugroženom zbog položenih jaja, nikad, zaključuje M.M. ne znate šta da očekujete.