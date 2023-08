SKANDALOZNO SAOPŠTENJE NAVIJAČA DINAMA: Ne mogu da veruju da ljudi o njima misle loše posle ubistva u Atini

To što je navijač atinskog AEK-a, 29-godišnji Mihalis Kacuris, ubijen usled uboda nožem u jezivim sukobima koji su se u ponedeljak uveče desili na ulicama grčke prestonice u sukobu huligana zagrebačkog Dinama i domaćeg kluba, nije smetalo hrvatskim huliganima koji nisu završili iza zatvorskih rešetaka da se čudom čude što su postali omraženi širom planete.

Podsetimo, iako je bilo odlučeno od strane evropske kuće fudbala (UEFA) da se pomenuti meč odigra bez gostujućih navijača, Zagrepčani su uspeli da dođu do Grčke, započeli su i tuču a u njoj je jedan Grk izgubio život.

Tim povodom Bed blu bojsi su se oglasili na dosad nezapamćen način, praveći se da su oni žrtve nasilja - koje su sami i organizovali, prevalivši stotine kilometara upravo zbog toga i samo zbog toga.

Evo šta kažu "poniženi i uvređeni" navijači zagrebačkog Dinama:

"Prisiljeni smo da se oglasimo nakon nezapamćenog linča na Bed blu bojsima u Atini koje su pokrenuli grčki mediji i njihova javnost. U svemu tome, nažalost, učestvovao je i dobar deo hrvatske javnosti i medija. Neverovatna je lakoća kojom hrvatski mediji prihvataju to da se našim pripadnicima stavlja na teret odgovornost za tragediju koja se dogodila, a da ne postoje nikakvi dokazi za to. Niti mogu da postoje što će vreme uskoro i pokazati.

Postoji samo takozvana 'istraga' kompromitovane grčke policije čiji je jedini cilj da se naknadno režira scenario po kojem će se sramotan gest upotrebe noža u navijačkom sukobu prišiti Hrvatima kako bi se zadovoljila krvožedna javnost, mediji i politika. Istovremeno, sedmorica naše braće koji se nalaze u Atini zadobili su povrede od korištenja noževa.

Trojica navijača Dinama su ranjena ispaljenim signalnim raketama, a jedan pripadnik naše grupe zadobio je čak sedam (7!) ubodnih rana. Postoji li iko u Hrvatskoj kome ove činjenice remete narativ po kojem su Bed blu bojsi odgovorni za najteže kvalifikacije koje im se stavljaju na teret? Apelujemo na sve medije i svu hrvatsku javnost: Zaustavite ovaj linč usmeren na stotinu hrvatskih građana i ne učestvujte u njemu! Ne uništavajte i ne igrajte se životima mladih ljudi zbog senzacionalizma", navodi se obraćanju.

I, to bi sve bilo lepo, kad ne bi postojale dve činjenice: danas objavljeni novi snimci ponašanja Bed blu bojsa u Atini (koje su vam "Novosti" emitovale i možete ih videti klikom OVDE), kao i to da je jedan život prerano ugašen, i to upravo u incidentu zbog kog su zagrebački huligani isključivo i otputovali iz Hrvatske u glavni grad Grčke.

Autor: