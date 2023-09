NA NJIH NIKO NIJE OBRAĆAO PAŽNJU! Sudski veštak otkrio: Kopačima je 'OVO' bilo neophodno da bi napravili tunel do suda u Podgorici

U očekivanju sasvim konkretnih rezultata istrage o tunelu prokopanom od jedne zgrade do Višeg suda u Podgorici, sudski veštak građevinske struke Veljko Vasiljević kaže da to i nije bio neki poduhvat i da je kopačima najvažniji bio kompas

"Tu se sad stvaraju neke aluzije da je to uradila neka ozbiljna firma ali to je besmislica. To su radili ljudi peške, radnici, a alatke su im bili oni zidarski čekić, imali su motornu testeru za pravljene dasaka, te purpenu da se to sve poveže", kazao je Vasiljević, za portal RTCG.

S obzirom na to da podzemnih voda nema, Vasiljević kaže da je onom ko je kopao tunel najteže bilo da ono što iskopa proturi pored sebe.

"Moglo se kopati i kašikama, metar dnevno. Sa dobrom organizacijom bez problema - dva metra dnevno. To se pakuje u džakove, nešto su ostavili u podrume, a izneli su samo koliko su morali", kazao je Vasiljević.

Naveo je da su oni iznosili napolje samo onu količinu iskopane zemlje koja im je smetala.

"Građani kao građani, svako gleda svoj posao, vide radnici u kombinezonu nose džakove i ne pada nikom na pamet ništa. Organizatori su morali imati neku logistiku, neko je od njih čuvao sigurno, a što se tiče orjentacije u prostoru kompas im je bio dovoljan", kazao je Vasiljević.

Dodao je da su oni mogli sa geoportala da uzmu poziciju, stave kompas i odrede sever, te svaka tri-četiri metra izvrše kontrolu.

"Ne treba od toga praviti spektakl, lako je to teklo", zaključio je Vasiljević.

