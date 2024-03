Srbi u Vukovaru u teškom položaju: Jedino možemo da se okrenemo Vučiću koji čini SVE da pomogne

Dragan Crnogorac, predsednik Saveza srpskih udruženja Hrvatske, ocenio je u razgovoru za Srpski portal da je položaj Srba u Hrvatskoj, a posebno u Vukovaru izuzetno težak, da je diskriminacija našeg naroda velika, a da sve to nailazi na prećutno odobravanje od strane hrvatskih vlasti.

On podvlači da je za naš narod od izuzetne važnosti podrška i pomoć koju dobija od strane rukovodstva Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, zbog čega su predsednik i naša zemlja često na udaru od strane Hrvatske.

– Položaj Srba u Vukovaru je jako težak godinama, još od procesa mirovne integracije 1998. godine kada je Hrvatska preuzela potpunu kontrolu nad ovom teritorijom u svakom smislu. Mi smo ovde stigmatizirani zbog rata i neprestano nam se neke stvari naturaju i nameće krivica – kaže Crnogorac za naš portal i dodaje da se vrši sagregacija nad Srbima dok se Hrvati iz dana u dan međusobno, jedni drugima, dokazuju preko Srba.

– Nije lako biti Srbin u Vukovaru, nije lako živeti u Vukovaru kao Srbin jer, ne samo u običnom, već i u javnom životu hrvatskog grada Vukovara vi ste kao neki krivac, a ono što smo mi proživeli u Vukovaru niko ne bi nikad, jer u Vukovaru su Srbi ti koji su prvi nestajali, ubijani, za koje se ni dan danas ne zna kakva im je sudbina – kaže.

Prema njegovim rečima, niko ne spominje kako su Srbi u Vukovaru prošli i kako danas žive.

– Nekada imamo osećaj da se pitamo čiji smo mi, ali na svu sreću imamo Srbiju i znamo kome pripadamo, ko je naša matična zemlja, jer mi nažalost ovde ne osećamo pripadnost. Teško je osećati pripadnost u nekom delu kada vas oni odbacuju, kada vas svakodnevno odbacuju, upiru prstom i proglašavaju vas krivcem za sve. Mi smo na neki način ovde kao valuta za potkusurivanje i njima smo krivi za sve, čak i za stvari sa kojima apsolutno nemamo veze – objašnjava predsednik Saveza srpskih udruženja Hrvatske.

Nažalost, ovakav odnos prema Srbima se prenosi i na dalje generacije, mlađe, koje su rođene ne samo posle rata, već i posle dvehiljaditih godina, a Crnogorac ističe da je u Vukovaru, nažalost, takva situacija da je i srpsko dete kad se rodi je krivo samo zato što je Srbin.

– Nemamo pomoć hrvatskih vlasti iako će oni deklarativno reći „Srbi su u vlasti“. Pravo pitanje je koji su to Srbi i kakav je to položaj u vlasti. Oni samo trebaju Srbe da dižu ruku i ništa više. A Hrvati od ove godine dižu ruke, kako se to popularno kaže „mere kukuruz“, a u stvari to je pozdrav „hajl Hitler“. Dakle, oni od prošle godine slobodno ističu ustaške simbole, podižu ruke i uzvikuju „hajl Hitler“ u centru Vukovara, nose znakovlje apsolutno nekažnjeno „Za dom spremni“, nose obeležja ustaških jedinica, kao npr. Rafaela Bobana, koja je počinila mnogo zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu. To, ne da je nekažnjeno, nego je čak i prećutno podržano, odnosno, ova vlast ih je zaštitila jer je donela zakon u kome je rekla da se u te komemorativne svrhe to može raditi, a to nema ngde u svetu.

Crnogorac kaže da se njemu čini da iz godine u godinu država Hrvatska ide sve dublje i dublje.

– Dokle ćemo stići ne znam, ali da nam pomoć treba. Teško je boriti se protiv sistema koji su oni napravili. Jedina pomoć u koju mi možemo da se pouzdamo to je naša matična zemlja Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Mi ne možemo da imamo poverenja ni u kakve druge institucije, mi jedino možemo i moramo da se okrenemo ka predsedniku Vučiću. Ono što je nama najveći spas otkako je došao predsednik Vučić na vlast jeste da se krenulo sa obeležavanjem najvećeg pogroma Srba u istoriji od Drugog svetskog rata, da se pokaže svetu šta se desilo i da je, na neki način, to slika i sadašnjeg stanja.

Naš sagovornik ističe da se Hrvatska deklariše kao neka velika demokratija, evropska zemlja, ali realnost je drugačija, te da je jako važno to da se to vidi.

– Srbi se ne mogu zaposliti u državne javne službe, Srbi ne mogu da reše svoja egzistencionalna pitanja, ne rešavaju se pitanja nestalih Srba, ne rešavaju se pitanja optužnica protiv ratnih zločina nad Srbima koji su se desili, povraćaj imovine, penzija, stanarskih prava, evo sada ukidanja ćirilice. Neljudski odnos, pa čak i pravne države prema Srbima.

Crnogorac potvrđuje da se na delu vidi da je predsednik Vučić predsednik svih Srba i da se od njegovog dolaska na vlast čuju reakcije iz Srbije zarad poboljšanja položaja našeg naroda, što se ranije, za vreme prethodnih vlasti, nije dešavalo.

– Mi nismo imali reakcije Srbije u tom smislu dok Vučić nije došao na vlast. Mi smo imali situaciju da niko ne reaguje da se uopšte nešto dešava sa Srbima u Hrvatskoj. Pedsednik Vučić sada govori samo istinu o Srbima i o tome šta se desilo na toj teritoriji, nema nikakve montaže, iako Hrvati jako dobro znaju da prikazu stvari kakve nisu. Pre izvesnog vremena se desio potres na Baniji, gde ima najviše Srba, pa prvi je predsednik Vučić uputio sredstva hrvatskoj vladi za pomoć u obnovi. A znate li kakva je situacija danas na Baniji? Ne obnavljaju se kuće, stvaraju se uslovi da se naši ljudi ne vrate i dan danas. A prvi su Vučić i Srbija pružili pomoć hrvatskoj vladi, a oni ga svakodnevno kritikuju.

Opisivajući težak položaj Srba i napore Srbije da pomogne da se on popravi navodi i kao primer potpisan sporazum sa nekadašnjom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović koja dolazi iz HDZ.

– Je li pomogao (sporazum) hrvatskoj zajednici u Srbiji? Apsolutno, u svakom segmentu je ta deklaracija ispoštovana. A šta je ispoštovano prema Srbima u Hrvatskoj? Ništa. Ovde prema Srbiji idu lično protiv predsednika Vučića, napadaju Srbiju i imamo situaciju da ministar spoljnih poslova Hrvatske (Gordan Grlić Radman) napada čoveka, predsednika susedne države koji je uz svoj autoritet stavio pripadnika hrvatskog naroda u ministarsko mesto u Vladi Srbije – ističe Crnogorac.

On objašnjava da je Vučić meta napada u Hrvatskoj jer Hrvati nemaju ništa u političkom smislu da prikažu, pa im je uvek otvorena pozicija da napadaju Srbiju.

– Uvek pronalaze, a pogotovo u Vučiću, adresu gde će na na neki način skupljati političke poene iako, čuo sam da je taj predstavnik Hrvata u Vladi Srbije pohvalio rad predsednika Vučića. Koliko je potrebno, ne samo gesta, nego političkih stvari da Vučić napravi, pa da kažu hrvatske vlasti „dobro, hajde da vidimo, da rešimo neke zajedničke probleme“ – pita Crnogorac.

On poručuje Srbima u Vukovaru, ali i čitavoj Hrvatskoj, da izdrže.

– Mi moramo da izdržimo do trenutka kada će se stvoriti političke okolnosti koje će nama doprineti da mi možemo lakše da živimo, da se promene uslovi života, ne samo u Vukovaru, nego i u Hrvatskoj – kaže naš sagovornik naglašavajući da se nada da će doći do promene vlasti u Hrvatskoj jer sa ovom dosadašnjom, koja se pokazala da nije iskrena i da ne želi da gradi dobre odnose sa Srbijom, ni oni ne žele da sarađuju.

– Želimo da dođe do promene političke strukture u Hrvatskoj i nadamo se da će doći do toga, a sigurni smo u dosadašnju dobru politiku Aleksandra Vučića, da će predsednik biti u boljoj situaciji da i nama pomogne uz dogovore sa drugim političkim rukovodstvom Hrvatske, da ćemo mi u tom trenutku moći da očekujemo svu pomoć koju će on u tom trenutku moći da pruži. Nadam se da do toga neće puno proći i da će do toga što pre doći – kaže predsednik Saveza i napominje:

– Mi izlazimo sada na izbore i mi ćemo biti upravo ta alternativa u promeni politike i nadamo se da će naš narod to i prepoznati i da će nam dati poverenje – završio je Crnogorac.