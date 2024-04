U HRVATSKOJ UPALJEN CRVENI METEO ALARM ZBOG VISOKIH TEMPERATURA! Stižu žuta kiša iz Afrike i olujna bura

S početkom aprila stiglo je natprosečno toplo vreme, a po temperaturama se čini da je leto ove godine počelo rano.

U utorak se očekuje skoro 30 °C, a širom Hrvatske iznadprosečno toplo i pretežno sunčano, na zapadu zemlje promenljivo oblačno.

Najniža temperatura biće od 9 do 14, u planinskim kotlinama i malo niža, na Jadranu između 11 i 15 °C. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 30 °C, dok će se uz obalu i na ostrvima kretati od 21 do 26 °C.

Za sutra je aktiviran crveni meteoalarm za Velebitski kanal, gde se očekuje pojačano i jako nevreme, ponegde vrlo jako, a prema večernjim satima moguće je i nevreme. Najjači udari vetra 35-65 čvorova (65-120 km/h).

Rekord temperature

Rekordno topli meseci dolaze, jedan za drugim. U Dalmaciji, kao i u Splitu, mnogi već uživaju u kupanju u moru. I Jadran pokazuje trend zagrevanja i povećanja temperature, barem na površinskom delu.

- Ovo je rekordan deo aprila od kada postoje merenja. A to se još može očekivati jer El Ninjo i dalje traje, a gasovi staklene bašte koje proizvodi ljudi ne opadaju značajno. Još se betonira, asfaltira, ima ratova, eksplozija - rekao je za HRT prof . Dr. Branko Grisogono.

Žuta kiša, saharski pesak i olujni talas: Meteoalarm je na snazi

Međutim, od noći sa utorka na sredu će se promeniti vreme, a za sredu je na snazi crveno upozorenje o vremenu za deo Hrvatske.

Prevladavaće sunčano, a u sredu oblačno uz više oblaka i vrlo malu mogućnost za koju kap kiše na severnom Jadranu. Vetar na kopnu slab do umeren severni i severoistočni, u sredu prolazno jak. Afrički vazduh iznad zapadne Evrope donosi znatne količine saharskog peska, koji će od utorka zamutiti i atmosferu.

U sredu će duvati umereno do jako južnog smera, prvo na severnom Jadranu, a potom će preći na buru, koja će pod Velebitom imati olujne udare. U četvrtak će se širiti uz obalu i postepeno slabiti. Temperatura na moru se nije značajnije promenila, a na kopnu je dnevna temperatura znatno niža nego danas.

