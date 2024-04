KO ĆE UĆI U NOVU HRVATSKU VLADU?! Počele postizborne kalkulacije, EVO ko će sa kim u koaliciju!

Rezultati će se ažurirati svakih 15 minuta, a očekuje se da će do ponoći biti poznato najmanje tri četvrtine glasova.

Postoji nekoliko opcija. Jedna opcija je da HDZ i Domovinski pokret zajedno sastave vladu bez manjinskih stranaka.

Postoji opcija i delimičnog rasipanja Domovinskog pokreta u kom scenariju bi HDZ, deo DP-a i manjinci imali dovoljno glasova.

MOST i Možemo tvrde da neće s HDZ-om. Najmanje izgledna opcija je ona široke koalicije u koju bi činile Rijeke pravde, DP, Most i Možemo, ali čini se da je to gotovo nemoguće jer ovih troje jedno s drugim, barem su tako tvrdili, nikako ne želi.

Postoji i opcija manjinske vlade. Naime, Možemo je pre izbora već napomenuo kako su spremni podržati manjinsku vladu na čelu sa SDP-ovom koalicijom u kojoj ne bi učestvovali, ali bi je podržavali.

Ali i za to treba pričekati konačne rezultate.

Poslednji scenario je onaj u kom niko nema dovoljno ruku pa se ide na nove prevremene izbore.