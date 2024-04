Dodik: Guranje rezolucije o Srebrenici u GS UN je guranje BiH ka mirnom razlazu

Srpski narod nikada neće pristati na narativ političkog Sarajeva i dela međunarodne zajednice o navodnom genocidu u Srebrenici, poručio je danas predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Dodik, koji u Sankt Peterbugu prisustvuje Međunarodnom bezbednosnom forumu, rekao je da je "guranje rezolucije o Srebrenici u Generalnu skupštinu UN, guranje BiH ka mirnom razlazu".

- Gnusna je laž da će rezolucija pospešiti pomirenje. To je izmišljotina koja pokazuje propagandnu nameru i ništa drugo. Mi samo tražimo da se poštuje slovo Dejtona i slovo Ustava - jasan je Dodik u izjavi za RTRS.

Istakao je da Srpska ne želi da prihvati njihovo stalno kršenje propisa.

- Situacija će se dramatično promeniti posle 2. maja. Hteli mi to ili ne. U našim međusobnim odnosima to će biti Kineski zid. Mi ne želimo da sa Bošnjacima delimo vazduh, a kamoli druge vrednosti. Da vi čitavom jednom narodu gurate etiketu genocidnog naroda, a svesni ste da to nije postojalo, tačnije da se to tako nije desilo - naveo je Dodik.