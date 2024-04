Uhapšeni Katanić i Lazović, Đukanović zapretio osvetom?! Medojević: To je posledica kršenja dogovora između Đukanovića i američke administracije

Hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg funkcionera Uprave policije Zorana Lazovića je udarac izazavao je pravu buru u Crnoj Gori.

Nebojaša Medojević, predsednik Pokreta za promene, izjavio je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je kao neko ko se 30 godina bavi demokratskom tranzicijomom i reformama u Crnoj Gori i borbom protiv organizovanog kriminala nezadovoljan zato što nisu oni u Crnoj Gori imali kapaciteta da naprave nacionalni konsenzus i da registruju srastanje organizovanog kriminala sa vladajućom partijom DPS-om i vitalnim državnim institucijama što je jedna od najvećih političkih i državnih problema koji preti da ugrozi funkcionisanje države već su to su morali da rade stranci u njihovo ime.

- Ova hapšenja i ove akcije protiv DPS narko kartela su isljučivo u nadležnosti jedne specijalizovne agencije pri američkoj ambasadi u Beogradu. To je posledica kršenja dogovora između Đukanovića i američke administracije da se ne sarađuje sa neprijateljima koji ugrožavaju nacionalne interesew SAD-a. 2007. crnogorski kartel je organizovao kupoprodaju oružja za drogu terorističkoj organizaciji Fark. Odmah nekoliko meseci nakon toga usledila je akcija Uprave za suzbijanje narokotika policijsko obaveštajne agencije Ministarstva pravde SAD-a (DEA) gde je zaplenjeno oko 2,7 tona kokaina u čuvenoj akciji Balkanski ratnik. Sada je drugi faul Đukanovićev kartel napravio kada je 19. jula 2019. pokušao da preko broda ubaci u Ameriku 26 tona kokaina i tada je izgubio svaku moguću podršku - navodi Medojević.

Kako je rekao, njihovi evropski partneri im pomažu ne zato što vole Crnu Goru i što žele da Crna Gora bude bez mafije, već zato što je transnacionalni kartel Mila Đukanovića ugorzio njihove vitalne nacionalne interese.

- Đukanović je iz statusa saveznika i važne geostrateške ličnosti od 1998. godine postao meta delovanje bezbednosnih agencija i obaveštajnih službi - dodaje on.

Antonela Jelić, novinarka TV Pink, prokomentarisala je Đukanovićevu izjavu koji je dao u jednom intervjuu za Antenu M gde je rekao da će ta ćeranija po Crnoj Gori da se nastavi i da to znači da će doći do osvete.

- Mi sad možemo govoriti o tome da ukoliko se i on bude procesuirao odnosno bude uhapšen daće se on možda svetititi, da li je to tačno mi ćemo videti šta će dalje vrme pokazati.

Predrag Savić, advokat, izjavio je da je u ovom trenutku u Crnoj Gori netaknut vrh ekonomske moći stečene kriminalnim aktivnostima.

- Ovo što je Đukanović rekao u intervjuu Anteni M i pominjanje krvne osvete mnogi u Crnoj gori smatraju kao direktno upozorenje i pretnju Specijalnom državnom tužiocu i zato je i dat nalog Višem tužilaštvu u Podgorici da pribavi snimak original te emisije i da dalje ispituje imali tu elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti - kaže Savić i dodaje da je ovde je sasvim sigurno pokušaj da se omete pravda.

On je rekao da je Đukanović ušao u fazu nervoze, histerije i ishitrenih reakcija jer očito je da se uhapšeni ne drže tako dobro i da se pojavljuju pukotine koje mogu da dovedu do vrha te kriminalne piramide.