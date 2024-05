Dodik: Šmit i Lagumdžija nisu uspeli da omalovaže obraćanje Cvijanović

Željka Cvijanović je na pravi način prezentovala stavove Republike Srpske na sednici Saveta bezbednosti UN-a izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i poručio da Kristijan Šmit i Zlatko Lagumdžija nisu uspeli da omalovažereči reči srpskog člana Predsedništva BiH.

"Vidljivo je i da su sponzori rezolucije o Srebrenici omogućili da se obrati i nelegalni Šmit, koji opet nije rekao ništa tačno o Republici Srpskoj, ali je veoma čudno da je Savet bezbednosti dozvolio da se obrati i Zlatko Lagumdžija", napisao je Dodik na platformi Iks.

Lagumdžija jeste ambasador, ali ne može da govori u ime BiH i tamo je, kako ističe, predstavljao samo muslimanski narod.

"Na taj način pokušano je da se omalovaži to što je rekla Željka Cvijanović, ali to nisu uspeli. Zlatko Lagumdžija nije mogao da nastupi bez usaglašenog stava Predsedništva BiH. On ponovo na takav način ruši BiH jer ne poštuje njene institucije, a za to krivi druge", naveo je Dodik.

Noćas je u Savetu bezbednosti UN na zahtev Rusije održana vanredna sednica o BiH, na kojoj se na zahtev SAD obratio i Šmit, koji u Republici Srpskoj nije priznat za visokog predstavnika, jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti, kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Lagumdžija je ambasador BiH u UN iz reda kvote Bošnjaka, koji je bez saglasnosti Predsedništva BiH radio na pripremi nacrta rezolucije o Srebrenici.