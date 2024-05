Potresno! OGLASIO SE OTAC ŽENE KOJA JE SA DECOM SKOČILA U BOJANU: Šta su sve njihove oči videle...

Otac Alme Arizi, žene iz Skadra koja je sa troje dece skočila u reku Bojanu zbog nasilja u porodici i pretnji koje je dobijala od muža koji ju je varao, dao je šokantnu ispovest za albanski portal VoxNews.

Dok opisuje tužnu sudbinu svoje ćerke, Almin otac Azem Bušati takođe ističe šokantne i dirljive detalje iz njenog života s mužem Ergisom.

"Koliko je moja ćerka bila pametna. Vau, tako pametna", rekao je na početku njen otac.

Opisujući i pokazujući zbog čega se desila tragedija, Azem ne okleva da otkrije šta je saznao o događajima unutar četiri zida među kojima su živeli Alma, Ergis i njihova deca.

"Alma je mnogo puta napuštala tu kuću. Podržavao sam je, govoreći joj da ode, da je on ne voli, da ga ostavi.Govorio sam joj da treba da nastavi sa svojim životom. Ali nije me slušala jer ga je jako volela. Čak i njegov mentalitet. On nije želeo da je ostavi jer mi je rekao da nismo iz takvih porodica. Nismo navikli da dozvolimo nekome da nas ostavi. Takve priče loše se završavaju", istakao je Almin otac.

Takav stav i način na koji je Ergis postupao nesumnjivo su izazvali traumu kod dece, smatra on.

"Starija ćerka bila je toliko uplašena da čak i kada bi joj majka otišla u kupatilo, ostala bi iza vrata, bojeći se da ne pobegne. Kada bi izašao, njegova majka bi je gledala u oči (da, baš u oči). Kao da je moli da ne pobegne. Starija ćerka bila je jako vezana za svoju majku. Auuuu, šta su ta deca sve videla. Moja duša je uznemirena. Dva puta sam operisao srce. Moj život više nema smisla."

Na osnovu izjava Alminog oca, ističe VoxNews, može se zaključiti da osim što su Alma i Ergis kao par imali nesuglasica, posledice su trpela i deca.

Ona koja su, nažalost, svoje duše ostavila u reci Bojana, držeći se za ruku sa svojom majkom.

