Žrtvu izrešetali pa zapalili! Ubica Vidaka iz Podgorice se hvalio devojci JEZIVIM snimkom: Bolje ja njega, nego on mene

U Višem sudu u Podgorici svedočila je danas Slađana Jovović u postupku koji se vodi protiv Dražena Vojvodića i Novice Đikanović koji se sumnjiče za svirepo ubistvo Vidaka Vujovića. Optužnicom se optuženima na teret stavlja da su 31. marta prošle godine, u mestu Šteke u Podgorici, na podmukao i svirep način ubili Vujovića.

Slađana Jovović je pred sudojim kazala da je pre osam godina bila u emotivnoj vezi sa Draženom Vojvodićem. Ona je ispričala da se u noći između 1. i 2. aprila 2023. godine sastala sa Vojvodićem, te da joj je on pokazao video snimak na telefonu. Navela je da se na snimu vidi šuma i priroda, te momak koji je ležao na bok i da je čula glas tog momka: "Nemoj!". U pozadini, čula je smeh optuženog Vojvodića, a nedugo zatim i pucanj.

- Danas se ne sećam svih detalja kao ranije kada sam davala izjavu kod tužioca. Dogovorili smo se da se nađemokod "Delte". Došao je "golfom". Rekao je da će nešto da mi pokaže. Izvadio je telefon i pustio snimak. Videla sam momka kako leži bočnom stranom na zemlji. Videla sam mu lice iz profila, ali ga nisam prepoznala. Taj momak je na snimku rekao: "Nemoj!". Pitala sam Dražena: "Šta je ovo?", rekao mi je: "Ubio sam čoveka.". Nije rekao gde se to nalazi. Pomislila sam da to nije istina. Plakala sam. Odbijala sam dalje da gledam snimak, bilo mi je stresno. Rekla sam da mi se više ne javlja. Posle nekoliko dana su mediji objavili da je nađeno telo. Pomislila sam da je to. Nakon nekoliko dana došli su iz policije da dam izjavu. Ne sećam se ničeg više danas - rekla je ona.

Sudija je pročitao izjavu koju je svedok dala u tužilačkoj istrazi.

"…Na snimku se vidi momak koji je ležao na bok i bio je živ, pomerio je nogu. U pozadini se čuje kao se Dražen smeje. Momak je rekao: "Nemoj!" Nakon toga se čuje pucanj. "Zašto si ovo uradio?", pitala sam ga. "Bolje što sam ja ubio njega nego on mene, jer je juče on hteo da ubije mene”, odgovorio je. Nisam videla pištolj na snimku"… izjavila je Jovovićka između ostalog u tužilaštvu.

Branilac optuženog Đikanovića pitao je u koji je deo tela je metak pogodio momka koji je ležao, ona je odgovorila da ne može da se seti.

- Psihički i fizički me Dražen zlostavljao dok smo bili u emotivnoj vezi. Te večeri kada mi je pokazao snimak, nisam vidjela pištolj kod njega u auti, niti u rukama - rekla je.



"Hoće da me predstavi kao ubicu" Branilac Dražena Vojvodića, Damir Lekić, prigovorio je njenom iskazu u delu koji se razlikuje od odbrane optuženog Vojvodića. I optuženi Vojvodić je prigovorio. - Ona iznosi neistine u odnosu na mene. Gledala je snimak na kojem se ja ne vidim. I 10 dana je ćutala, što je sasvim čudno. Ostavljam sudu da to razmotri. Ona hoće da me predstavi kao ubicu a bili smo u emotivnoj vezi. Prigovaram iskazu jer je neistinit - rekao je Vojvodić.

Namamili žrtvu pa ga ubili i zapalili

Optužnicom se Vojvodiću i Đikanoviću stavlja na teret da su 31. marta 2023. godine, u mestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način ubili Vujović Vidaka.

Oni su, po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog u nenaseljeni deo naselja Šteke, na nepristupačno mesto.

Okrivljeni Vojvodić Dražen je, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke "VW Golf V", istog dovezao na lice mesta, i kada je oštećeni Vidak Vujović izašao iz vozila ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila.

I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio: "Nemoj!", za koje vreme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog.

Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom naneo smrtonosne povrede used kojih je kod istog nastupila smrt.

Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio telo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mesta.

Dana 12. aprila 2023. godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije.



