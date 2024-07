TLO U REGIONU NE MIRUJE! Zemljotres pogodio Hrvatsku

Potres je zabeležen 28 kilometara zapadno od Siska

Zemljotres jačine 2,4 stepeni Rihterove skale pogodio je Hrvatsku, javlja EMSC.

Potres je zabeležen 28 kilometara zapadno od Siska, na dubini od 22 kilometra.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 28 km W of #Sisak (#Croatia) 6 min ago (local time 10:33:59). More info at:

