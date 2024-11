ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Najviše se osetilo baš u ovom delu (FOTO)

U subotu je, nedaleko od Siska, zabeležen zemljotres. Dogodio se u 17:08, na dubini od devet kilometara. Epicentar je bio osam kilometara jugozapadno od Siska i 51 kilometar jugoistočno od Zagreba.

Iako je EMSC javio da je jačina zemljotresa 3,6 stepeni po Rihteru, naknadno su je smanjili na 2,5, koliko sada stoji. Čitaoci Večernjeg lista kazali su da su osetili podrhtavanje tla.

"Nakon dugo vremena lepo se osetio. Baš se jako osetio", kazali su.

#Earthquake (#potres) possibly felt 24 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/couUlXExEi