Hrvatska se tresla cele noći: Niz zemljotresa pogodio komšije, najjači bio 4,2 Rihtera

Najmanje sedam zemljotresa pogodila su Hrvatsku protekle noći, javlja Seizmološki zavod Srbije.

Prvi zemljotres jačine 2,9 Rihtera pogodio je Hrvatsku sinoć u 22.39 sati, a onda su usledila još najmanje šest potresa.

Sledeći potres bio je jačine 2,5 Rihtera i zabeležen je u 5.14 sati.

Nakon toga je usledio niz potresa - 2,2 Rihtera u 5.21, a onda je zabeležen i najjači potres od 4,2 Rihtera samo 12 minuta kasnije - u 5.33 sati.

