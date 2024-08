Dodik: Gradnja auto-puta i spajanje sa Srbijom prioritet i žila kucavica

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je gradnja auto-puta od Doboja preko Modriče, Brčko distrikta i Bijeljine i spajanje sa Srbijom prioritet i žila kucavica.

"Ubeđen sam, znajući šta radimo, da ćemo u narednih četiri do pet godina imati završen put od Doboja prema Modriči, od Modriče prema Brčko distriktu, od Brčko distrikta prema Bijeljini i dalje prema Rači. Siguran ssam da će taj auto-put biti žila kucavica ne samo političke, već saobraćajne integracije čitave Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru.

Dodik je rekao da je sledeća faza gradnja brzog puta od Sarajeva prema Beogradu, ali da ovaj projekat koče nadležni u Federaciji BiH, prenosi je RTRS.

"U sledećoj fazi ono što planiramo jeste da se izgradi auto-put ili brzi put koji povezuje sve naša važna mesta na istoku. Auto-put Sarajevo-Beograd koji obuhvata Republiku Srpsku se već gradi, a to je od Rače do Bijeljine i ugovoreno je sa kineskom kompanijom od Bijeljine do Brčko distrikta i iz Brčko distrikta taj auto-put treba dalje da ide prema Tuzli i Sarajevu. U Federaciji tuzlanske i sarajevske vlasti imaju različit pogled kuda taj auto-put treba dalje da ide. Tuzla traži da se to spaja na Doboj, a druga vlast traži da to ide preko Živinica ka Zenici", naveo je Dodik.

On je rekao da odluke o tome još nema i da zato već duže vreme stoji aranžman koji je obezbeđen u saradnji sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

"Čekala se zajednička odluka. Te odluke nije bilo. Mi smo rekli "ako želite da radimo mi smo spremni da radimo sami, dajte nam podršku i mi ćemo s tim da krenemo". Prisustvovao sam razgovorima gde je jedna turska banka uz podršku Turske obezbedila 500 miliona evra za izgradnju brzog puta na prostoru Republike Srpske i dala garancije jednoj firmi u skladu sa međudržavnim ugovorom. Potrebno je sada da Parlamentarna skupština BiH odobri taj projekat, potvrdi Predsedništvo BiH i ratifikuje", naveo je Dodik.

Dodao je da će potom turska strana završiti svoj deo obaveza, izražavajući nadu da bi sve moglo da bude urađeno u narednih nekoliko meseci ukoliko, kaže, ne bude zle volje u FBiH koja bi to onemogućila.

"Što se tiče nas, mi smo to sve završili, sa stanovištva i dogovora i kamata, obima i trase koju ćemo graditi", istakao je predsednik Srpske.

Dodik je rekao da Republika Srpska ima izgrađenih 120 kilometara auto-puta.

"Kad smo pre 10 godina počeli da pričamo o tome kako želimo da izgradimo mrežu auto-puteva, mnogi su smatrali da je to samo još jedna iluzija i priča lepa za uši. U svakom slučaju, izgrađenih 120 kilometara auto-puta u Republici Srpskoj govori o tome da se nismo šalili i da smo veoma ozbiljno mislili o tome", istakao je Dodik.

Autor: Dalibor Stankov