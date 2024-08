MAJKA I ĆERKA IZ BOSNE UTOPILE SE U AMERICI: Emina skočila da spase mamu neplivača, pa se i ona udavila!

Emina Čejvan (44) i njena majka Ramiza (66), poreklom iz BiH, koje žive u u američkoj državi Juti, u gradu Sendi, utopile su se u jezeru Flejming Gordž.

Do nesreće je, kako prenose američki mediji, došlo u subotu 27. avgusta, kada su Emina i Ramiza bile na porodičnom izletu. Vozile su se na pedalini na jezeru, kada je Ramiza pala u vodu.

"Ona nije znala da pliva", rekli su zamenici šerifa lokalnim medijima.



Njena ćerka Emina je zaronila u pokušaju da spasi svoju majku i više se nije pojavila. Za njenim telom tragalo se tri dana, a pronađeno je u utorak, tri dana kasnije, u oblasti Svim Bič, u okrugu Dadžet.

BREAKING: A missing Sandy woman’s body was recovered Tuesday at Flaming Gorge Reservoir after she was feared drowned Saturday. The accident also claimed her mother's life.https://t.co/IKkwcu69OK