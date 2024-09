Zemljotres jačine 3,3 Rihterova stepena pogodio Severnu Makedoniju

Zemljotres jačine 3,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Severnu Makedoniju.

Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa je bio oko 90 kilometara severoistočno od Skoplja, na dubini od 3 kilometara.

Trenutno nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

🔔#Earthquake (#земјотрес) M3.4 occurred 29 km SE of #Shtip (Republic of North Macedonia) 6 min ago (local time 17:00:40). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/oyWVrCFRKx

🖥https://t.co/ivqTlL20rW pic.twitter.com/hpLhAxHtDn