'RETKO JE IZLAZIO IZA ZIDINA SVOJE VELELEPNE VILE, NIJE IŠAO U GRAD' Novi detalji o likvidaciji na Cetinju!

Vasko je vodio računa o svojoj bezbednosti.

Visokopozicionirani član škaljarskog klana Vasko Lješković (37) likvidiran je juče na Cetinju hicem iz snajpera dok je ručao u svom dvorištu koje je ograđeno visokim betonskim zidom.

Poznanik Lješkovića otkiva za Kurir da je škaljarac vodio računa o bezbednosti, kao i da se nije preterano kretao van svoje kuće.

- Vasko je vodio računa o svojoj bezbednosti. Retko je izlazio iza zidina svoje velelepne vile koju ima na Cetinju. Nije imao društvene mreže, nije izlazio toliko u grad, kretao se samo u društvu određenih ljudi - kaže poznanik ubijenog za Kurir i dodaje:

- Napadač je to znao, zato je navodno, i odlučio da ga ubije kod kuće, jer nije imao priliku sa to uradi na ulici. Odlučeno je da se to uradi snajperom jer nije moglo da se priđe kući od zidina.

Navodno, egzekutor je danima čekao dobru priliku da likvidira Lješkovića, a juče popodne je to i uradio. Jedan hitac je bio presudan za visokopozicioniranog škaljarca. Kako smo juče pisali, napadač je pucao sa obližnjeg brda.

Kako navodi poznanik, Lješković je bio živ nekih pola sata, transportovan je u bolnicu ali je od zadobijene povrede preminuo.

Ko je Vasko Lješković?

Inače, Vasko Lješković je brat Đoka Lješkovića, osumnjičenog za šverc cigareta.

Vasko je ubijen u istom kvartu, tačnije delu grada gde je živeo Goran Radoman, prva žrtva klana.

Na terenu je prisutan veliki broj policijskih snaga, koji su zatvorili prilaz kući. U saopštenju Uprave policije naglašavaju da se preduzimaju intenzivne aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju rasvetljavanja ovog ubistva.

